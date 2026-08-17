Cadastro Único Itinerante chega ao Bairro Mutirão com serviços essenciais

Por Assessoria

Publicada em 17/08/2026 às 10h08

No dia 26 de agosto, o CRAS e CREAS Itinerante estarão no Bairro Mutirão, no campo de futebol, das 8h às 13h, levando atendimento mais perto das famílias.

Serão oferecidos serviços como:

Recadastramento;

Atualização e revisão de dados;

Informações sobre o Bolsa Família e BPC;

Palestra com a temática agosto verde mês da primeira infância (programa Criança Feliz);

Conversa com a temática agosto lilás, prevenção contra violência doméstica (CREAS);

Bate papo de orientação da prevenção trabalho infantil, programa AEPETI (CREAS); e

Divulgação do projeto Idoso Feliz;

Não esqueça de levar: RG, CPF, comprovante de residência e declaração escolar dos filhos.

26/08 | Bairro Mutirão – Campo de Futebol

Das 8h às 13h

Leve seus documentos e garanta seus direitos!