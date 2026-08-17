Cadastro Único Itinerante chega ao Bairro Mutirão com serviços essenciais

No dia 26 de agosto, o CRAS e CREAS Itinerante estarão no Bairro Mutirão, no campo de futebol, das 8h às 13h, levando atendimento mais perto das famílias.
Serão oferecidos serviços como:
Recadastramento;
Atualização e revisão de dados;
Informações sobre o Bolsa Família e BPC;
Palestra com a temática agosto verde mês da primeira infância (programa Criança Feliz);
Conversa com a temática agosto lilás, prevenção contra violência doméstica (CREAS);
Bate papo de orientação da prevenção trabalho infantil, programa AEPETI (CREAS); e
Divulgação do projeto Idoso Feliz;
Não esqueça de levar: RG, CPF, comprovante de residência e declaração escolar dos filhos.
26/08 | Bairro Mutirão – Campo de Futebol
Das 8h às 13h
Leve seus documentos e garanta seus direitos!
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