Simone reage à volta de Simaria aos palcos após separação

Por R7

Publicada em 17/08/2026 às 10h43

Simone Mendes e Simaria se separaram há quatro anosReprodução/Instagram/@simonemendes e Reprodução/Instagram/@simaria

Depois de quatro anos de pausa na carreira, a cantora Simaria anunciou sua volta aos palcos nesta quinta-feira (13). Ela não fazia shows e nem lançava músicas desde a separação da dupla com a irmã, Simone Mendes, em 2022.

“A pausa nunca foi o fim da minha história. Foi só o tempo que eu precisei para voltar bem!”, declarou ela em um post no Instagram.

Muitos famosos mandaram mensagens de apoio para Simaria, entre eles Simone. Primeiro, ela comentou na publicação da irmã sem escrever nada, apenas com dois emojis de “palmas”.

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Porém, os fãs não gostaram muito e acharam que ela foi muito sucinta em um momento tão especial para Simaria. “Só isso de palminhas e nenhum comentário?”, disse um. “Estava esperando uma mensagem de incentivo e admiração. Eu, hein?”, opinou outro.

Mas, nesta sexta-feira (14), Simone compartilhou em seu Instagram o vídeo de Simaria e mandou um recado mais “elaborado”. “Arrebenta, mana. Te amo”, legendou.

Simone tinha postado só emojis, mas resolveu ser menos sucinta no storyReprodução/Instagram/@simaria e Reprodução/Instagram/@simonemendes

Fim da dupla

Simaria está afastada dos palcos desde 2022, quando anunciou uma pausa para cuidar da saúde. Poucos meses depois, veio a confirmação do fim da dupla com Simone, encerrando uma parceria de mais de 20 anos.

Na época, surgiram boatos de que a relação das irmãs estava abalada. Porém, as duas postaram registros juntas e chegaram a comentar que estavam bem.