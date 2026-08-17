Serginho Groisman constrange ator ao perguntar sobre casamento

Por IG

Publicada em 17/08/2026 às 10h53

Groisman viveu um momento de constrangimento em sua atração global no Altas Horas do último sábado (15). Durante um bate-papo com Thomás Aquino sobre relacionamento, o apresentador fez uma pergunta que deixou o ator constrangido.

A indagação do comunicador era para saber há quanto tempo o artista era casado; no entanto, ele estava solteiro desde 2024. O momento aconteceu

"E aí, quanto tempo de casado", questionou o apresentador. Thomás respondeu que estava solteiro há dois anos.

"Eu estou separado há dois anos. Fui casado por quatro anos, tive uma história longa de 12 anos, mas agora estou solteiro", disse o artista.

Percebendo o climão, Serginho brincou, falando sobre a reação da plateia que acompanhava o papo.

"As pessoas ficam felizes quando falam que os outros estão solteiros, não sei por quê", soltou Serginho. "Podiam estar torcendo para eu estar com alguém, né?", disse Aquino.

O ator mudou o assunto e voltou para a pauta principal sobre família. Ele relembrou que, na infância, era bastante pegajoso com seus irmãos e citou o exemplo da cantora Anitta, que estava no palco com seus familiares.

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"Eu queria lembrar uma história: esse negócio de pegajoso é de quem é irmão caçula. Eu sempre fui o mais pegajoso da família, quando eu acordava, sempre estava no colo de algum irmão eu lembrei de Anitta falando de pegajoso, eu me identifiquei que eu sou a mesma coisa. Eu ficava na perna dos meus irmãos dizendo 'te amo'", disse.

Thomás Aquino fala sobre vida amorosa

Thomás Aquino é um ator brasileiro que ganhou aclamação nacional e internacional pelo personagem Acácio ("Pacote") no filme Bacurau (2019), consolidando sua carreira em filmes como Curral (2020) e Todos os Mortos (2020), além de papéis marcantes na TV como DNA do Crime (2023) e Os Outros (2023).

Na televisão, ganhou mais projeção ao viver Mário Sérgio no remake de Vale Tudo. Recentemente, integrou o elenco de Coração Acelerado, que chegou ao fim na última sexta-feira (14) ao viver Ronei.

No entanto, o ator já está reservado para Avenida Brasil 2, continuação que substituirá Quem Ama Cuida em 2027.

Atualmente, o Altas Horas segue como um dos destaques da programação da Globo. Nas décadas de 2000 e 2010, era exibido nas madrugadas, mas passou para o horário nobre aos sábados, logo após a novela, alcançando grande sucesso.