Calça de Raul Gil cai durante Programa Silvio Santos

Por IG

Publicada em 17/08/2026 às 10h50

Raul Gil participou do Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel neste domingo (16), no SBT. No entanto, durante o Jogo das 3 Pistas, que contava com a participação de Rodrigo Bocardi, um momento chamou atenção na atração, arrancando risadas do público.

"Caiu as calças, igual ao Silvio Santos. Raul Gil, aconteceu o mesmo com o meu pai", soltou Patricia, rindo ao relembrar o que aconteceu com seu pai em 2012, quando o suspensório rompeu, fazendo com que a calça caísse no palco. "Você vê o que seu pai fez", disse Raul Gil.

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"Por que só acontecem essas coisas aqui no Programa Silvio Santos?" É meu pai que puxou a sua calça! Ele falou: 'Não vai só comigo não, vai o Raul Gil também'", brincou Patrícia.

No entanto, Patrícia Abravanel destacou a coincidência de isso ter acontecido justo na gravação do especial de 45 anos do SBT.

"O microfone caiu com a calça", pontuou Raul. "Olha só isso, parece que foi combinado: a gente acabou de fazer uma vinheta dos 45 anos do SBT que tem o Silvinho com as calças caindo. Surreal", disse.

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Nas redes sociais, o público comentou o ocorrido e destacou que Raul Gil ficou envergonhado pelas calças terem caído.

"Foi engraçado, mas fiquei com dó dele. Ele ficou completamente sem graça e com vergonha", disse um. "Vivi para ver ao vivo", comentou outra. "Um dos maiores nomes da história da televisão brasileira", disse um terceiro.

Trajetória de Raul Gil

Reprodução/TV Globo

Raul Gil em participação no Domingão

Raul Gil é um apresentador de TV, cantor e compositor. Com mais de 60 anos de carreira, é um dos mais antigos apresentadores da TV no Brasil. Em sua trajetória, passou por diversas emissoras, consolidando-se como um dos ícones da televisão.

Fez muito sucesso nos anos 2000 na Record com o seu "Programa Raul Gil", conquistando sempre o primeiro lugar em audiência, batendo a TV Globo. No entanto, devido a uma reformulação no canal da Barra Funda, o apresentador deixou a Record e foi para a Band em 2007.

Em 2010, Raul Gil assina com o SBT e fica por 14 anos na emissora de Silvio Santos (1930-2024), batendo altos índices de audiência. Em dezembro de 2024, o comunicador anuncia sua demissão do SBT.