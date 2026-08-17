Xuxa desabafa com Huck:

Por IG

Publicada em 17/08/2026 às 10h47

Xuxa Meneghel falou mais uma vez sobre as críticas que recebeu por seus looks usados durante a turnê "O Último Voo da Nave". Segundo a famosa, os ataques nas redes sociais são fomentados por discursos etaristas e machistas.

O assunto voltou à tona durante sua participação ao vivo no Domingão com Huck. "Lotar estádio 43 anos depois, sendo dona do seu nariz, controlando sua narrativa. Qual é a diferença?", disse o marido de Angélica.

"Deixa eu tentar falar para vocês: eu só pensava em levar alegria para meus fãs. Ouvir isso é um negócio absurdo", disse Xuxa. "A virilha mais famosa do Brasil", soltou Luciano Huck.

No entanto, a apresentadora frisou que sua turnê é direcionada para pessoas que curtem seu trabalho e assistiram a seus programas na Globo.

"Eu fiz esse show para quem gosta de mim. Eu não sabia que quem não gosta também ia ver... Quem não gosta, quer ir lá, tudo bem, mas fique quieto", disse Xuxa.

Huck, então, falou sobre as diversas críticas aos figurinos da loira durante sua turnê.

"Você já usava body, bota; não tem nenhuma novidade. Por que você acha que, quando você tinha 25 anos, isso não incomodava, mas agora está incomodando tanta gente?", soltou.

Entretanto, Meneghel afirmou que é uma mulher de 63 anos e até usou Ney Matogrosso como exemplo. Segundo ela, o artista sempre ousa nos figurinos em suas apresentações, mas não sofre o mesmo hate por ser homem.

"A minha imagem é de uma mulher de 63 anos, uma senhora. Eles falam: 'Olha que ridícula'. Ninguém chama homem de ridículo, chama a mulher. Eu mexi em um momento em que estão sofrendo muito etarismo, machismo", disse.

Dona Déa sai em defesa de Xuxa

Dona Déa Lúcia saiu em defesa de Xuxa Meneghel durante o Domingão, após a apresentadora falar sobre as críticas que recebeu por seus figurinos. A mãe de Paulo Gustavo fez uma publicação exaltada contra os ataques à Rainha dos Baixinhos.

Sem citar nomes, a mãe de Paulo Gustavo afirmou que mulheres deveriam apoiar umas às outras, em vez de fazer comentários negativos sobre a aparência de outras mulheres.

"É inveja, porque quem falou não é bonita. Depois que abriu a boca, piorou. Ficou horrorosa. As mulheres precisam defender as mulheres", afirmou.