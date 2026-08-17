Samuel joga intervenção do PSB no colo de Netto; Fúria e os comissionados; e Hildon precisa explicar os “tiros”

Por Herbert Lins

Publicada em 17/08/2026 às 10h01

Prof. Me. Herbert Lins – MTE 1143

Campanha começa com muito espetáculo e sem debate sobre o bolso do eleitor

CARO LEITOR, à meia-noite de ontem (16), começou oficialmente a campanha eleitoral para presidente, governadores, senadores e deputados federais e estaduais. Enquanto candidatos desfilam promessas, porém, um tema que atingirá diretamente contribuintes e empresas segue praticamente ignorado: a Reforma Tributária, cuja implementação avança a partir de 2027 e ainda envolve definições relevantes sobre alíquotas. É justamente aí que o silêncio chama atenção. Candidatos ao Senado e à Câmara Federal terão papel decisivo no debate e na regulamentação tributária, mas o assunto ainda parece distante das conversas com o eleitor rondoniense. No Estado, a campanha também precisará encarar a realidade fiscal: candidatos a governador e deputado estadual terão de compatibilizar promessas de obras e emendas com as limitações orçamentárias e a necessidade de priorizar saúde, educação, infraestrutura e segurança pública. O eleitor merece menos espetáculo, mais debate e respostas claras sobre quem pagará essa conta.

Lançamento

Os candidatos à Presidência da República deram a largada oficial em suas campanhas, priorizando seus redutos eleitorais. Nenhum, porém, abordou as alíquotas da Reforma Tributária, que começará a vigorar em janeiro.

Presidenciáveis

O presidente Lula (PT-SP) esteve no ABC paulista; Flávio Bolsonaro (PL-RJ), no Rio de Janeiro; Ronaldo Caiado (PSD-GO), em Goiás e no DF; Romeu Zema (Novo-MG) e Augusto Cury (Avante), em Minas Gerais; e Renan Santos (Missão-SP), em São Paulo.

Ausentes

No lançamento de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), dois personagens importantes estavam ausentes: o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ), em prisão domiciliar, e seu irmão Eduardo Bolsonaro (PL-SP), autoexilado nos EUA.

Confronto

O presidente Lula (PT-SP) abriu a campanha pela reeleição com discurso de confronto com a direita, críticas a Jair Bolsonaro (PL-RJ), promessas de ampliar programas sociais e uma revelação sobre seu estado de saúde, o câncer de pele na cabeça.

Críticas

Ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD-GO) iniciou a campanha sem seu vice, Gilberto Kassab (PSD-SP). Caiado criticou Lula (PT-SP) e se apresentou como candidato da direita, amparado em sua trajetória política.

Largada I

O ex-governador Romeu Zema (Novo-MG) participou de missa em Montes Claros (MG). Augusto Cury (Avante-SP) largou em Santa Luzia (MG). Já Renan Santos (Missão-SP) usou colete à prova de balas e falou em “matar vagabundos”.

Largada II

Os candidatos ao governo, ao Senado e às vagas de deputado federal e estadual deram a largada oficial nas campanhas. Hildon Chaves (União) priorizou Porto Velho; Marcos Rogério (PL) dividiu-se entre Ji-Paraná e a capital; e Adailton Fúria (PSD) deixou Cacoal de lado e concentrou forças em Porto Velho.

Largada III

No campo progressista, Pedro Abib (MDB) iniciou a campanha em Ji-Paraná; Expedito Netto (PT) percorreu municípios do interior; e Samuel Costa (PSB) começou o primeiro dia reunido com advogados, diante da intervenção da Executiva Nacional do PSB no diretório estadual.

Multidão

O candidato a governador Hildon Chaves (União) reuniu, na manhã de ontem (16), uma multidão na Villa Privilege, ao lado da candidata ao Senado Mariana Carvalho (Republicanos). Os dois foram para o sol adesivar carros, demonstrando leveza e força política na capital.

Induzido

Falando em leveza, Hildon Chaves (União) precisa vir a público explicar como teria sido induzido ao erro por sua equipe de segurança, chefiada pelo coronel PMRO França, ao confundir o barulho de um escapamento de carro com possíveis disparos de arma de fogo. Sinceramente, parece coisa de oficial que trabalha em gabinete e desconhece a rua.

Reuniu

O candidato a governador Marcos Rogério (PL), ao lado do candidato ao Senado Fernando Máximo (PL), participou do lançamento da campanha de Bruno Bolsonaro Scheid (PL) ao Senado, em Ji-Paraná. O evento reuniu centenas de pessoas e mostrou o peso político de Bruno.

Participou

Na sequência, Marcos Rogério (PL) seguiu para Porto Velho, onde participou de um adesivaço com o prefeito Léo Moraes (Podemos), ao lado do Prédio do Relógio, reunindo candidatos proporcionais do Podemos. Depois, seguiu para a Avenida Santos Dumont, com os candidatos do PL.

Esqueceu

O candidato governista Adailton Fúria (PSD) esqueceu Cacoal e concentrou a largada em Porto Velho. Segundo relatos, servidores comissionados teriam sido pressionados a confirmar presença por link e enviar fotos dos carros adesivados aos grupos de WhatsApp.

Garantiram

Além dos comissionados, candidatos a deputado estadual do Avante garantiram presença e espaço para Fúria na Avenida Santos Dumont, na capital, nas primeiras horas de domingo. Entre eles estavam os vereadores Dr. Breno Mendes e Zé Paroca, ambos do Avante.

Carona

O candidato Pedro Abib (MDB) pegou carona no lançamento da candidatura de Acir Gurgacz (PDT) ao Senado, que reuniu centenas de pessoas na Chácara da Eucatur, em Ji-Paraná. Pedro chegou acompanhado da esposa, Bruna, e de históricos do MDB, como Luiz Lenzi.

Claro

O evento de Acir Gurgacz (PDT), em Ji-Paraná, deixou claro que seu candidato a deputado federal é Célio Lopes (União), que discursou aos presentes, contrariando nomes do próprio PDT, como Ricardo Frota, que trocou o Novo pelo partido.

Histórico

Célio Lopes é um histórico do PDT e sempre caminhou ao lado de Acir Gurgacz (PDT). Agora, aposta no União Brasil para chegar à Câmara dos Deputados, diante da dificuldade do PDT em formar uma nominata competitiva para a disputa proporcional.

Tirar

A candidatura de Airton Gurgacz (PDT) à Câmara dos Deputados, além de ajudar o partido a cumprir a cláusula de desempenho, também pode retirar votos de Jesualdo Pires (PP) em Ji-Paraná e, de quebra, favorecer a candidatura de Célio Lopes pelo União Brasil.

Estrada

O candidato a governador Expedito Netto (PT) pegou a estrada e passou o domingo reunido com a militância petista em municípios da BR-429 e em Rolim de Moura, seu berço político. Netto representa, em Rondônia, o palanque do presidente Lula (PT-SP).

Reunido

O candidato a governador Samuel Costa (PSB) começou a campanha reunido com advogados, após a Executiva Nacional do PSB anunciar intervenção no diretório estadual de Rondônia. A decisão ocorreu, segundo aliados, aos 45 segundos do segundo tempo.

Acusação

O candidato a governador Samuel Costa (PSB), advogado, acusa Expedito Netto (PT) de ser o principal responsável pela intervenção do PSB Nacional no diretório de Rondônia. Segundo ele, a articulação teria como objetivo inviabilizar sua candidatura ao governo e a de Neidinha Suruí (PSB) ao Senado.

Fantástico

Segundo Samuel Costa (PSB), Expedito Netto (PT), que até ontem ocupava cargo no segundo escalão do governo Lula (PT-SP), por indicação do PSD nacional, abriu a campanha já pedindo música no Fantástico. O repertório de controvérsias promete ser extenso.

Dilma

Segundo Samuel Costa (PSB), Expedito Netto (PT) protagonizou a votação do impeachment de Dilma Rousseff (PT-MG). Daí fica a pergunta: será que o véu do esquecimento caiu sobre a cabeça dos eleitores da esquerda?

Luciana

Para atrair o PDT e o MDB para o seu palanque, Samuel Costa explica que Expedito Netto (PT) tentou tirar a jornalista Luciana Oliveira (PT) da disputa ao Senado, numa articulação que buscaria a adesão de Acir Gurgacz (PDT) ou Confúcio Moura (MDB). A militância petista reagiu e manteve Luciana no jogo.

Neidinha

Por último, Samuel Costa diz que Expedito Netto (PT), por meio de articulações em Brasília, teria atuado para tirar a candidatura Neidinha Suruí (PSB) ao Senado golpeando o PSB. O que Expedito Netto (PT) tem contra as mulheres e a representação feminina na política?

Mulheres

O comportamento de Expedito Netto (PT) contra as mulheres e a representação feminina na política merece uma pergunta: afinal, qual é o espaço reservado às mulheres e à participação feminina nessa disputa eleitoral?

Solo

A candidata ao Senado Silvia Cristina (PP) promoveu adesivaços em Vilhena, Cacoal, Ji-Paraná, Ariquemes e Porto Velho. A curiosidade ficou por conta da ausência dos demais candidatos da federação União Progressista (UP), sinalizando que Silvia pretende construir uma candidatura solo ao Senado.

Redano

O presidente da Assembleia Legislativa (ALE-RO), deputado estadual Alex Redano (Republicanos), abriu a campanha com grande adesivação e uma gigantesca carreata pelas ruas de Ariquemes.

Laerte

O deputado estadual Laerte Gomes (PSD) é um dos políticos mais experientes de Rondônia. Ex-prefeito de Alvorada do Oeste e ex-presidente da Arom e da Assembleia Legislativa, foi eleito em 2014 e reeleito em 2018 e 2022. Agora, busca o quarto mandato e abriu a campanha em Ji-Paraná com um grande adesivaço.

Mobilização I

O ex-presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Marcelo Cruz (Avante), deu a largada à campanha pela reeleição reunindo uma verdadeira multidão em seu adesivaço. A mobilização mostrou força política, organização e uma base eleitoral disposta a ocupar as ruas.

Mobilização II

O deputado estadual Alan Queiroz (PL) deu a largada na campanha pela reeleição reunindo uma verdadeira multidão em seu adesivaço. A mobilização mostrou força política, capacidade de articulação e uma base eleitoral organizada para ocupar as ruas e demonstrar apoio ao parlamentar.

Peixe

Estive presente no Parque de Exposições de Ouro Preto do Oeste no sábado (15) e fiquei impressionado com o carisma do empresário Ninho Testoni (PL), candidato a deputado estadual, junto à população. Filho do prefeito Alex Testoni (União), Ninho mostra que, como diz o ditado, filho de peixe, peixinho é.

Sério

Falando sério, a campanha começou com adesivaços, carreatas e muita pirotecnia política, mas também revelou ausências, disputas e alianças silenciosas. Entre sorrisos e rasteiras, os candidatos já mostram suas cartas. Agora, resta ao eleitor decidir quem merece o voto e quem só merece música no Fantástico.