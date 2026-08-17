Homem é morto com vários tiros em residência no bairro Riozinho

Por O Minuto Notícia

Publicada em 17/08/2026 às 09h15

Um homem identificado como Flabio , que supostamente tinha 44 anos, foi morto a tiros na noite deste domingo, dia 16 de agosto, em uma residência localizada na rua Rafael Scardini, no bairro Riozinho, em Cacoal (RO). Conforme informações registradas pela Polícia Militar, a vítima apresentava ao menos sete perfurações aparentes provocadas por disparos de arma de fogo.

A ocorrência foi registrada por volta das 21 horas, depois que uma guarnição do 4º Batalhão da Polícia Militar foi acionada pela Central de Operações para averiguar a informação de um possível homicídio.

Ao chegar ao endereço, os policiais confirmaram o crime e encontraram Flabio caído próximo ao muro dos fundos da residência. Vítima havia pedido comida antes do ataque.

De acordo com o relato prestado pelo morador do imóvel à Polícia Militar, ele não conhecia a vítima. Flabio teria chegado ao local e pedido comida, sendo atendido pelo morador.

Após receber o alimento, permaneceu sentado na área externa da residência enquanto comia.

Foi nesse momento, conforme o registro policial, que duas pessoas chegaram ao quintal utilizando uma motocicleta e capacetes. O relato indica ainda que outras pessoas estariam nas proximidades, em motocicletas, supostamente dando apoio à ação.

Nas proximidades do portão, os criminosos começaram a efetuar vários disparos na direção da vítima.

Na tentativa de escapar, Flabio correu em direção aos fundos do quintal. Ele, porém, acabou atingido pelos tiros e caiu próximo ao muro da residência.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e, após avaliar a vítima, constatou que ela já estava morta.

A área foi isolada para os trabalhos da Polícia Científica, que realizou a perícia no local.

Durante os procedimentos técnicos, foram verificadas perfurações no tronco, na cabeça e nos dois braços, totalizando pelo menos sete lesões aparentes relacionadas aos disparos.

Após a conclusão da perícia e a liberação do local, o corpo foi encaminhado à funerária responsável pelos procedimentos posteriores.

A Polícia Militar também informou que existem câmeras de videomonitoramento nas proximidades da residência. As imagens poderão ser analisadas pelos investigadores e podem auxiliar na reconstrução da dinâmica do crime e na identificação dos envolvidos. O site O Minuto Notícia está buscando as imagens.

Integrantes da Delegacia de Homicídios de Cacoal e do Núcleo de Inteligência do 4º BPM estiveram no local e iniciaram as diligências relacionadas ao caso.

Até o momento, a autoria e a motivação do homicídio não foram oficialmente esclarecidas. O caso permanece sob investigação da Polícia Civil.