Dr. Luís do Hospital inicia campanha à reeleição com adesivaço em Jaru

Por ASSESSORIA

Publicada em 17/08/2026 às 09h43

O deputado estadual Dr. Luís do Hospital (Novo) iniciou oficialmente, neste domingo (16), a campanha pela reeleição à Assembleia Legislativa de Rondônia. O primeiro ato foi realizado em Jaru, com um adesivaço que reuniu apoiadores e marcou o início das atividades de campanha nas ruas.

Com o slogan “Presença que gera resultado”, Dr. Luís destacou que o início do período eleitoral representa uma nova etapa de uma caminhada que, segundo ele, vem sendo construída ao longo dos últimos anos com trabalho e proximidade com a população.

“Hoje começa oficialmente mais uma campanha, mas a nossa caminhada não começou hoje. Ela vem sendo construída há anos, com trabalho, presença e confiança”, afirmou.

Durante a mobilização, o deputado também agradeceu o apoio recebido ao longo de sua trajetória.

“Quero agradecer a cada pessoa que acredita no nosso trabalho, a cada família que abre as portas da sua casa para me receber e a cada amigo que está junto nessa caminhada”, disse.

Dr. Luís afirmou que a campanha seguirá com presença nas ruas e diálogo direto com os moradores dos municípios rondonienses.

“Vamos estar nas ruas para ouvir, para conversar e para mostrar o nosso trabalho, porque eu acredito que política se faz perto das pessoas. E essa nova fase está apenas começando”, destacou.