Mariana Carvalho dá início à campanha ao Senado com grande adesivaço em Porto Velho

Por Assessoria

Publicada em 17/08/2026 às 09h45

A campanha de Mariana Carvalho (100) ao Senado por Rondônia começou oficialmente neste domingo (16), em Porto Velho, com um grande adesivaço na Vila Privilege, antiga Talisma 21. Desde as 8h da manhã, eleitores, apoiadores, candidatos e lideranças políticas se reuniram para declarar apoio à candidata do Republicanos e marcar o início oficial da caminhada rumo ao Senado.

Mariana disputa uma das vagas de Rondônia no Senado pela coligação “Com a Força do Trabalho e da União”, formada pelo Republicanos e pela Federação União Progressista. Ao lado dos suplentes Francisco Raposo Jr. e Ricardo Maia, ela inicia a campanha levando para a disputa a experiência de quem já ocupou os cargos de vereadora de Porto Velho e deputada federal. “É uma alegria começar essa caminhada ao lado de tanta gente que acredita no nosso trabalho. Hoje começa uma nova etapa, mas o propósito continua o mesmo: estar perto das pessoas, ouvir Rondônia e trabalhar para que o nosso estado avance cada vez mais”, afirmou Mariana.

A trajetória política de Mariana Carvalho começou em 2008, quando foi eleita vereadora de Porto Velho, com 1.829 votos. Em 2014, foi eleita deputada federal com 60.324 votos, sendo a terceira candidata mais votada de Rondônia naquela eleição.

Durante o mandato na Câmara dos Deputados, Mariana destinou emendas para diferentes municípios de Rondônia, com atuação especialmente voltada para Porto Velho. Entre as obras de destaque está a construção da nova Rodoviária da capital, pela qual teve participação direta ao lado do então prefeito Hildon Chaves.

O primeiro ato da campanha também contou com a presença de aliados que integram o projeto político para as eleições de 2026. O deputado federal Maurício Carvalho, candidato à reeleição, e Hildon Chaves, candidato ao Governo de Rondônia, participaram da mobilização na Vila Privilege, reforçando a união do grupo.

Para Mariana, começar a campanha em contato direto com a população representa a continuidade de uma forma de fazer política construída ao longo de sua trajetória. “Eu acredito na política feita perto das pessoas. Quero percorrer Rondônia, conversar, ouvir e entender ainda mais o que cada região precisa. É com trabalho, união e diálogo que vamos construir um futuro melhor para o nosso estado”, destacou.

O adesivaço deste domingo marcou a largada oficial da campanha de Mariana Carvalho ao Senado. A partir de agora, a candidata amplia sua agenda de mobilização em Porto Velho e nos municípios do interior, levando suas propostas e fortalecendo o diálogo com os rondonienses.