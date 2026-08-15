Rolim de Moura Esporte Clube volta ao futebol profissional e disputa título da Série B

Por CACOAL NOTÍCIAS

Publicada em 15/08/2026 às 09h37

O futebol de Rolim de Moura está novamente em clima de decisão. O Rolim de Moura Esporte Clube, tradicionalmente conhecido como Tigre da Zona da Mata, está de volta às competições profissionais e disputará o título da Série B do Campeonato Rondoniense de 2026.

O adversário na decisão será o VEC, de Vilhena. As duas equipes garantiram o acesso à Série A do Campeonato Rondoniense de 2027 e agora entram em campo para definir quem ficará com o troféu da segunda divisão estadual.

O primeiro confronto da final está marcado para sábado, dia 22 de agosto, às 19h, no Estádio José Ângelo Cassol, o Cassolão, em Rolim de Moura.

A partida terá um significado especial para a torcida do Tigre, que poderá novamente acompanhar o clube em uma competição oficial do futebol profissional dentro de casa.

O segundo e decisivo jogo será realizado no dia 29 de agosto, às 18h, com mando do VEC. A partida está prevista para o Estádio José de Abreu Bianco, em Ji-Paraná.

Além da disputa pelo título, a decisão representa a confirmação do retorno de Rolim de Moura ao principal cenário do futebol estadual. Em 2027, o Tigre estará novamente na Série A do Campeonato Rondoniense.

A presença de Rolim de Moura e VEC na elite também amplia a participação dos clubes do interior na principal divisão estadual, fortalecendo o futebol de diferentes regiões de Rondônia.

Para o torcedor rolimourense, o momento representa a retomada de uma história que faz parte da identidade esportiva do município. O Tigre está de volta ao futebol profissional e já retorna com um objetivo alcançado: a vaga na elite estadual de 2027.