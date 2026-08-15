PM prende homem com arma furtada de Policial Penal na leste

Por pvhnoticias.com

Publicada em 15/08/2026 às 09h30

Uma ação de policiais do setor 13 do 5º Batalhão resultou na prisão de um homem armado.

O flagrante aconteceu na Avenida Calama, bairro Planalto em Porto Velho na manhã desta sexta-feira (14).

De acordo com a PM, a guarnição recebeu denúncias que o indivíduo estava armado e conseguiu fazer abordagem quando o suspeito saía de casa, onde tentou fugir, mas foi detido.

Na revista foi encontrada com ele uma pistola que havia sido furtada do carro de um Policial Penal em 2023 no Espaço Alternativo. O suspeito foi encaminhado ao Departamento de Flagrantes.