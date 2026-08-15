Ação conjunta resulta na apreensão de mais de 160 quilos de skunk

Por Anoticiamais

Publicada em 15/08/2026 às 09h00

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia, em ação conjunta com a Polícia Militar/RO, apreendeu, na última quinta-feira (13), cerca de 163,3 kg de substância análoga à skunk. A ação ocorreu por volta das 22h, no km 163 da BR-429, no município de Seringueiras/RO.

Durante patrulhamento ostensivo na rodovia, os policiais rodoviários federais avistaram um veículo de passeio que transitava em alta velocidade no sentido decrescente da via. Ao ser dada ordem de parada, o automóvel empreendeu fuga. De imediato, a equipe iniciou acompanhamento tático. No decorrer da ação, os ocupantes abandonaram o carro em uma área lindeira e evadiram-se pela mata, mas foram alcançados e detidos logo em seguida. No interior do veículo, foram encontrados diversos fardos contendo o material ilícito, totalizando 163,3 quilos. Cabe reforçar que o apoio operacional da PMRO foi fundamental para a retirada e remoção do automóvel envolvido na ocorrência.

Diante do flagrante, foi dada voz de prisão aos infratores pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. A ocorrência, juntamente com o material ilícito, foi encaminhada à Delegacia de Polícia Federal de Ji-Paraná para a tomada das providências cabíveis.

Fonte: Núcleo de Comunicação Institucional da PRF em Rondônia