PM segue rastreador de moto furtada, encontra outra motocicleta e prende suspeito

Por Rondonianews.com

Publicada em 15/08/2026 às 09h15

De acordo com as informações, a Polícia Militar foi acionada após uma motocicleta ser furtada. O veículo possuía sistema de rastreamento, e a vítima conseguiu informar aos policiais a localização apontada pelo dispositivo.

Com as informações, os policiais iniciaram as buscas e seguiram até uma área de mata nas proximidades do Rio Machado. Durante as diligências, a equipe localizou um homem que estava no interior da mata junto à motocicleta furtada nesta sexta-feira.

Durante a abordagem, os policiais também encontraram no local a carcaça de uma Honda Biz 125, que havia sido furtada no dia 29 de julho.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde ficou à disposição das autoridades para os procedimentos cabíveis.

As motocicletas e a carcaça localizada na mata também foram apresentadas na delegacia. O caso deverá ser investigado para esclarecer a participação do suspeito nos furtos e identificar possíveis envolvidos.