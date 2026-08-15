Fundação Cultural está com inscrições abertas para a seleção de projetos que poderão receber recursos da PNAB

Seu projeto cultural pode ganhar força! A Fundação Cultural de Ji-Paraná está com inscrições abertas para a seleção de projetos culturais que poderão receber recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB).
São 44 projetos selecionados, com R$ 500 mil em recursos destinados ao fortalecimento da cultura em nossa cidade.
Podem participar projetos nas áreas de artes cênicas, audiovisual, artesanato, cultura afro-brasileira, cultura popular, literatura, música, patrimônio histórico e artes visuais.
Inscrições: de 10 a 20 de agosto
Confira o Edital nº 002/2026 e veja todos os critérios para participar.
Envie sua inscrição para: [email protected]
Valorizar a cultura é investir nos talentos, nas histórias e na identidade de Ji-Paraná. Vamos juntos fortalecer quem faz a nossa cultura acontecer!
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