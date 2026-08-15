Terremoto de magnitude 7,7 atinge a costa da Indonésia, causa estragos e deixa mortos

Por G1

Publicada em 15/08/2026 às 10h05

Um forte terremoto de magnitude 7,7 atingiu a costa da Indonésia na madrugada de sábado (15) pelo horário local — noite de sexta-feira (14) no Brasil. O tremor causou estragos. Ao menos 47 pessoas morreram, segundo as autoridades locais.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), o terremoto ocorreu por volta das 5h58 no horário local, a uma profundidade de 10 quilômetros. Ao menos três tremores secundários foram registrados depois, sendo um de magnitude 6,1.

Um vídeo mostra o momento em que um terminal de uma área portuária desaba parcialmente em Maumere, na Ilha das Flores. Pessoas são vistas correndo nas ruas. Veja acima.

Pessoas sendo evacuadas de um prédio que desabou após terremoto de magnitude 7,7, em Labuan Bajo, Nusa Tenggara Oriental, na Indonésia — Foto: Reuters/Stringer

A Agência de Meteorologia, Climatologia e Geofísica da Indonésia chegou a emitir um alerta de tsunami e orientou moradores a se afastarem de praias e margens de rios. Pessoas que vivem em áreas costeiras afetadas foram orientados a buscar locais mais altos.

Segundo a agência, o terremoto ocorreu no mar e em uma região de pouca profundidade próxima à ilha de Flores. As autoridades também passaram a monitorar de perto os medidores do nível do mar em busca de possíveis alterações.

Mais tarde, as autoridades locais confirmaram que o tremor provocou ondas pequenas, de até 1 metro. Logo depois, o alerta de tsunami foi retirado.

A imprensa local informou que casas, hotéis e alguns prédios de uma cidade próxima ao epicentro ficaram danificadas.

A Indonésia, formada por mais de 17 mil ilhas, registra terremotos e atividade vulcânica com frequência por estar localizada no chamado "Círculo de Fogo do Pacífico”, uma extensa área de vulcões e falhas geológicas.