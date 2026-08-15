Fábio Jr. reúne filhos em comemoração, mas ausência não passa despercebida

Por R7

Publicada em 15/08/2026 às 11h14

Fábio Jr. resolveu aproveitar o famoso #tbt para relembrar a comemoração do Dia dos Pais, celebrado no último domingo (9), mas teve uma figurinha carimbada que não apareceu nas fotos.

O cantor reuniu quatro dos cinco filhos na celebração e compartilhou alguns momentos nas redes sociais nesta quinta-feira (13). E, claro, quando tem família reunida e um nome importante fora da foto, o povo percebe rapidinho, né?

Cleo Pires, de 43 anos, esteve presente ao lado do marido, o empresário Leandro D’Lucca, e do enteado, Gael, a quem Fábio chama carinhosamente de “neto postiço”.

Os outros filhos do cantor também participaram da comemoração: Záion, de 17 anos, filho de Fábio com a atriz e modelo Mari Alexandre; Tainá Galvão, de 40; e Krizia Ayrosa, de 39, filhas da união com a artista plástica Cristina Kartalian.

‌A atual esposa de Fábio, Fernanda Pascucci, e Fábio Portella, marido de Tainá, também estavam por lá.

A reunião familiar ainda contou com a presença do ator e influenciador Gabriel Rocha, o Laddy Nada, e da mãe dele, a Laddy Tudo.