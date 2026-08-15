Denarc apreende skunk, cocaína, oxi e haxixe com dois irmãos

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 15/08/2026 às 11h30

Dois irmãos, de 18 e 17 anos, foram conduzidos ao Departamento de Narcóticos após policiais encontrarem diferentes tipos de drogas e materiais para acondicionamento em uma residência na zona norte da capital.

Durante uma ação realizada na sexta-feira (14), foram apreendidos skunk, cocaína em pó, oxi e haxixe em uma casa localizada na rua Mamão, bairro Nova Esperança, zona norte de Porto Velho. A ocorrência foi registrada durante o cumprimento de um mandado de busca relacionado à Operação Desarme.

Além das drogas, os policiais encontraram vários invólucros de cocaína e outras porções de skunk e cocaína em pó. Também foram localizados materiais utilizados para acondicionar os entorpecentes.

Segundo as informações da ocorrência, quando os agentes chegaram ao imóvel, Leandro M. G., de 18 anos, tentou se desfazer de um saco plástico que continha 1 kg de skunk. O irmão dele, de 17 anos, também estava na residência.

Após a abordagem e a apreensão dos materiais, os dois foram encaminhados à sede do Denarc, onde foram adotadas as providências relacionadas ao caso.