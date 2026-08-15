Farmácia Municipal de PortoVelho mantém atendimento aos sábados

Por SECOM

Publicada em 15/08/2026 às 11h18

A população de Porto Velho conta com uma alternativa para retirar medicamentos também aos finais de semana. A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) mantém o atendimento da Farmácia Básica Municipal, que funciona na unidade Maurício Bustani, todos os sábados, das 8h às 12h.

O atendimento aos sábados amplia o acesso aos medicamentos disponibilizados pela assistência farmacêutica municipal, principalmente para trabalhadores e demais usuários que encontram dificuldades para procurar uma unidade durante os dias úteis.

De segunda a sexta-feira, a Farmácia Municipal funciona das 8h às 18h, seguindo o horário das demais farmácias da rede. O diferencial do Maurício Bustani é justamente o funcionamento semanal aos sábados, sendo a única unidade municipal a oferecer esse serviço nesse dia.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, destaca que a ampliação do horário busca aproximar os serviços da realidade da população. “Nem sempre o cidadão consegue sair do trabalho ou reorganizar sua rotina durante a semana para buscar um medicamento. Manter essa farmácia aberta aos sábados é uma forma de ampliar o acesso e oferecer mais uma possibilidade para que o paciente dê continuidade ao tratamento. Nosso objetivo é facilitar a vida de quem precisa da rede municipal de saúde”.

COMO FUNCIONA

Atendimento é realizado por ordem de chegada e a unidade conta com equipe responsável pela triagem inicial dos usuários

O atendimento é realizado por ordem de chegada e a unidade conta com equipe responsável pela triagem inicial dos usuários, além de três atendentes para dar mais agilidade à dispensação dos medicamentos.

No local, estão disponíveis para retirada os medicamentos que integram o estoque da assistência farmacêutica municipal e são disponibilizados conforme a Relação Municipal de Medicamentos (Remume).

Para o prefeito Léo Moraes, ampliar o acesso aos serviços também significa adaptar a rede pública às necessidades do dia a dia da população. “A saúde pública precisa estar cada vez mais próxima das pessoas. O atendimento aos sábados oferece uma alternativa especialmente para quem trabalha durante a semana e muitas vezes encontra dificuldade para buscar seu medicamento. São medidas como essa, voltadas para a realidade do cidadão, que ajudam a tornar o serviço público mais acessível e eficiente”, destaca Léo Moraes.

MEDICAMENTOS

Antes de sair de casa, o usuário pode verificar pela internet a disponibilidade do medicamento que procura. A consulta é realizada em tempo real por meio do FarmaPub, ferramenta que permite conferir os estoques da assistência farmacêutica municipal.