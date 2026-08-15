Roçagem transforma espaços públicos e reforça o cuidado da Prefeitura com a cidade

Por Letícia Regis

Publicada em 15/08/2026 às 11h42

Cuidar de uma cidade também está nos detalhes. Um espaço limpo, com a vegetação aparada e pronto para receber as pessoas faz diferença na rotina de quem mora, trabalha ou circula por Porto Velho. É com esse olhar que a Prefeitura vem ampliando os serviços de manutenção nos espaços públicos da capital.

Por meio da Secretaria Executiva de Serviços Básicos (Sesb), equipes realizaram serviços de roçagem na Praça da Lagoa, no Campo do Flamboyant, localizado na rua Constelação, e no Parque dos Tanques. A ação ajuda a manter os locais mais organizados, melhora a circulação e contribui para que a população possa aproveitar esses ambientes com mais tranquilidade.

Mais do que uma questão estética, a roçagem é um serviço essencial para a manutenção urbana. O controle da vegetação contribui para a conservação dos espaços públicos, facilita a limpeza e ajuda a preservar áreas destinadas ao lazer, à convivência e à prática esportiva.

Para o prefeito Léo Moraes, manter a cidade cuidada significa estar atento às necessidades que fazem parte do dia a dia da população.

“A cidade é das pessoas, e cuidar dos espaços públicos é cuidar diretamente de quem vive aqui. São serviços que muitas vezes parecem simples, mas fazem diferença na segurança, no bem-estar e na qualidade de vida de quem utiliza esses lugares”.

Segundo o secretário executivo de Serviços Básicos, Giovanni Marini, a manutenção precisa acontecer de forma contínua, acompanhando as necessidades de cada região.

“A roçagem faz parte de um trabalho permanente de cuidado com Porto Velho. Quando uma praça, um campo ou um parque está limpo e bem cuidado, a população percebe que aquele espaço está sendo preparado para ela. Nosso objetivo é levar esse atendimento para cada vez mais locais”.

A presença das equipes nos espaços públicos reforça uma proposta de cidade que vai além das grandes obras, é também feita de manutenção, limpeza e atenção aos lugares que fazem parte da vida dos moradores.

Da praça ao campo, do parque aos espaços de convivência, cada serviço representa um passo para deixar Porto Velho mais organizada, acolhedora e pronta para ser vivida pela população.