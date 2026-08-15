Vivi Fernandez expõe desafios da menopausa: “Queda na autoestima”

Por IG

Publicada em 15/08/2026 às 11h21

Aos 48 anos, Vivi Fernandez, ex-participante de “A Fazenda”, vive uma fase de mais disposição e autoestima. Em novas fotos, a atriz exibe a boa forma e revela que o resultado veio após enfrentar sintomas intensos da perimenopausa, alterações hormonais, anemia, ganho de peso e problemas causados por miomas uterinos.

Segundo Vivi, calorões, insônia e falta de energia passaram a interferir na rotina. “Eu sentia que precisava me esforçar muito mais para ir à academia, trabalhar e fazer as tarefas de casa. Eu fazia tudo e nunca parei, mas precisava colocar muito mais esforço em cada atividade”, relembra.

Além dos sintomas hormonais, a atriz descobriu que os miomas apresentavam aderências em órgãos próximos, como bexiga e intestino. Após avaliação médica, passou por uma histerectomia. “Eu estava sofrendo demais, com problemas hormonais e anemia. Como já não queria mais ter filhos, entendi que a histerectomia era a melhor decisão para mim naquele momento”, afirma.

“Voltei a ser quem eu era”

Depois da cirurgia, Vivi entrou na menopausa e procurou um ginecologista especializado. Com acompanhamento médico, iniciou reposição hormonal bioidêntica e suplementação. Segundo ela, o tratamento transformou sua qualidade de vida.

“Foi quando voltei a ser quem eu era. Recuperei a disposição para viver, os calorões acabaram e meu sono entrou em ordem. Fazer meu boxe se tornou ainda melhor”, comemora.