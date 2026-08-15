TV Globo paga 25 milhões a Xuxa

Por IG

Publicada em 15/08/2026 às 11h12

Já está certo que a TV Globo vai pagar R$ 25 milhões a Xuxa para mostrar ao vivo o seu show no Maracanã no fim do ano.

A TV Globo já tem os anunciantes que vão dar esse dinheiro, e já foi assinado o contrato entre a TV Globo e Xuxa para garantir o pagamento e o show ao vivo para todo o país.

A TV Globo acredita que vai ter o maior Ibope do ano com esse show.

E Xuxa está muito feliz por duas razões. Uma pelo valor que ela vai ganhar por um único show. O outro motivo é que ela já tem certeza de sua volta à TV Globo.

Isso foi comentado durante a assinatura do contrato. O interesse da TV Globo por Xuxa fez parte das negociações do pagamento do show.

Xuxa fazer o grande show especial de fim de ano leva todos a entender que ela deve ter um espaço na TV Globo no ano que vem.

Quando Xuxa aceitou ir trabalhar na TV Record, ganhando R$ 1 milhão por mês, a TV Record tinha certeza de que ela daria 12 pontos de Ibope, e ela deu somente 6.

Então veio a primeira renovação, com redução de salário. Mas, na segunda renovação, Xuxa decidiu não renovar.

E ficou sem atuar na TV por um tempo, só pensando na TV Globo. Ela voltou a se encontrar com a turma da TV Globo.

Mas o público tinha a certeza de que Xuxa tinha acabado.

Xuxa tinha a certeza de que não tinha acabado e ainda iria para a TV Globo. Esperou um tempo e agora é a vez dela na TV Globo.

Não existe, na história dos shows, alguém que tenha feito uma temporada tão grande de apresentações pelo país, com a bilheteria sempre esgotada com meses de antecedência.