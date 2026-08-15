Sílvia Cristina inicia campanha com grande mobilização de adesivaço e inauguração de comitês

Uma grande mobilização na capital e no interior do estado, com adesivaço e inaugurações de comitês, marca o início da campanha de Sílvia Cristina ao Senado, reunindo lideranças e apoiadores, ao longo deste domingo (16).
“Convidamos todos os nossos amigos, apoiadores e lideranças que estão conosco, para prestigiarem essa grande mobilização, que marca o começo de nossa campanha, neste domingo, na capital e no interior”, disse Sílvia.
Ela afirmou ainda que “agora é campanha e vamos às ruas, mobilizar nossos apoiadores e lideranças, dialogar com a população e mostrar o que já realizamos e o que podemos fazer por nossa gente. De nossa parte, faremos uma campanha limpa, propositiva, com verdade e resultados.
Com um grande adesivaço de veículos em todas as mobilizações, Sílvia abre a campanha inaugurando o comitê em Vilhena, às 7h30, na Av. Celso Mazutti s/n , bairro Jardim América. Às 10h, é a vez da inauguração do comitê de Cacoal, localizado na Av. São Paulo, 3837, bairro Clodoaldo.
A inauguração do comitê em Ji-Paraná será às 13h30, na Av. Transcontinental, 610, bairro Casa Preta. O comitê de Ariquemes será inaugurado às 15h30, na Travessa Violeta, 3787, Setor 04.
Finalizando com a inauguração do comitê de Porto Velho, às 18h30, na Av. Gov. Jorge Teixeira, n° 2253, bairro: Liberdade, com o acesso de veículos para adesivaço pela Av. Abunã, ao lado do Sub Way.
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