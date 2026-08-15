“Resultado apareceu”: Marcos Rogério destaca parceria com Léo Moraes que antecipou Expresso Porto em quatro anos

Por Assessoria

Publicada em 15/08/2026 às 10h49

“Parceria aconteceu, resultado apareceu.” Foi com essa mensagem direta que Marcos Rogério, escolhido pelo PL para disputar o Governo de Rondônia, destacou o avanço do Expresso Porto e a atuação conjunta com o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes. Para o candidato, o projeto mostra, na prática, o que acontece quando articulação política deixa de ser discurso e passa a servir para destravar soluções.

No caso do Expresso Porto, Marcos Rogério articulou a pauta junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), enquanto Léo Moraes atuou na agilização das licenças ambientais. O resultado foi a antecipação em quatro anos de uma obra importante para Porto Velho.

“Quando o diálogo vira parceria, o resultado chega para as pessoas.”

A mensagem reforçada por Marcos Rogério é de que Rondônia precisa de capacidade de articulação para fazer as coisas acontecerem. Em vez de cada ente público trabalhar isoladamente, a defesa é pela união entre Estado, municípios e Governo Federal para encurtar caminhos, enfrentar a burocracia e acelerar projetos que impactam diretamente a vida da população.

O Expresso Porto é apontado como um exemplo concreto dessa lógica. A obra deve contribuir para reduzir a circulação de carretas dentro da área urbana, trazendo mais segurança para quem utiliza as vias e maior fluidez ao trânsito da capital.

Para Marcos Rogério, grandes problemas não são resolvidos apenas com discurso: exigem articulação, decisão e capacidade de fazer diferentes instituições trabalharem na mesma direção.

“Resultado não nasce por acaso, nasce com diálogo, parceria e trabalho.”

A experiência destacada em Porto Velho traduz a linha defendida pelo candidato para Rondônia: menos distância entre quem decide e quem executa, mais articulação e resultado chegando mais rápido à população.