Samuel Costa destaca saúde mental e proteção social em encontro com lideranças na Zona Leste

Por Assessoria

Publicada em 15/08/2026 às 10h55

O candidato ao Governo de Rondônia, Samuel Costa (PSB), realizou um encontro com lideranças na Zona Leste de Porto Velho e apresentou propostas voltadas à saúde mental e à proteção de crianças, mulheres e idosos como prioridades de seu projeto de governo.

Vídeo da reunião: http://https://www.instagram.com/reel/DcCy1aquX2v/?igsh=MXVhYnZoN3MyMDY3cw==

Durante a reunião, Samuel Costa defendeu uma política pública integrada para atender pessoas em situação de vulnerabilidade e afirmou que governar deve significar colocar as necessidades da população no centro das decisões.

“Governar está a serviço das pessoas, priorizando os rondonienses que mais precisam. É necessário que criemos uma rede de apoio para proteger crianças vítimas de exploração do trabalho infantil e da violência sexual, além de cuidar da saúde mental das pessoas que enfrentam transtornos mentais, vícios em jogos de azar, depressão e ansiedade.”

O candidato também defendeu ações específicas de enfrentamento à violência contra as mulheres e ao feminicídio. Segundo Samuel Costa, Rondônia precisa avançar na prevenção e no atendimento às vítimas de violência doméstica, com políticas públicas capazes de enfrentar o problema de forma permanente.

“Precisamos de uma política pública que possa tirar Rondônia dessa triste realidade de violência doméstica e feminicídio. Vamos mudar essa realidade com ações objetivas que possam impactar a vida das pessoas”, afirmou.

Participaram do encontro a candidata ao Senado Neidinha Suruí, a candidata a deputada estadual Tereza Reis e os candidatos a deputado federal Repórter Felipe Barros e o psicólogo Adrian Jhonson, todos do PSB.

Samuel Costa tem realizado encontros com lideranças em diferentes regiões de Rondônia para apresentar propostas e ouvir demandas da população. A estratégia, segundo o candidato, é discutir ações concretas para áreas consideradas essenciais e construir um projeto de governo voltado principalmente às pessoas que mais precisam dos serviços públicos.