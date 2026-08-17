Goleadas no Brasileirão; Palmeiras perde de virada; Tabelinha Rondoniense ...

Goleadas no Brasileirão. No Tabelinha: ciclismo rondoniense e evento em Porto Velho.
Vitória do Flu sobre o líder, goleada do Flamengo e reabilitação do Santos.
Brasileirão - O domingo (16) da 23ª rodada do Brasileirão foi marcado por show de gols. O destaque ficou para o Flamengo, que aplicou 5 a 1 no Mirassol fora de casa e encostou no líder Palmeiras, somando 45 pontos.
Em São Januário, o Santos fez 3 a 0 no Vasco, deixou o Z-4 e empurrou o Cruzmaltino para a vice-lanterna. Pelo mesmo placar, o Atlético-MG bateu o Grêmio na Arena MRV. Fechando a rodada, o Cruzeiro venceu o Corinthians por 2 a 1 em SP e se firmou no G-6.
No sábado
O sábado da 23ª rodada do Brasileirão ferveu! No Maracanã, o Fluminense fez um jogaço e venceu o líder Palmeiras de virada por 3 a 2, com gols de Hulk, Serna e Cano. O Flu pulou para a 4ª posição, enquanto o Verdão segue no topo, mas com a liderança ameaçada.
Na Arena da Baixada, o Athletico-PR empatou em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino e manteve a 3ª colocação. Já no Morumbis, o São Paulo cedeu o 1 a 1 para o Coritiba e ampliou seu longo jejum sem vitórias, estacionando no 12º lugar.
Tabelinha Rondoniense
Atletas de RO no Ciclismo em Fortaleza, CTPM-X na Copa Ciclismo e Jogos Maçônicos na capital.
Lojas Maçônicas - Porto Velho sedia, de 17 a 22 de agosto, as Olimpíadas Maçônicas 2026, organizadas pelo GOB-RO em comemoração ao Dia do Maçom. A abertura acontece nesta segunda-feira (17), às 19h, no Clube Ipiranga, com desfile de delegações e tocha olímpica.
O torneio reúne Lojas Maçônicas em diversas modalidades com disputas até dia 20, encerrando com futebol society e cabo de guerra. A programação finaliza no sábado (22) com o Baile da Harmonia, unindo esporte, saúde e integração familiar!
Ciclismo - Rondônia acelerou nas pistas. A Federação de Ciclismo do estado convocou 32 atletas para a Copa Norte-Nordeste de Ciclismo de Estrada, disputada de 14 a 16 de agosto, em Fortaleza (CE).
O evento reuniu mais de 500 ciclistas de 16 seleções nacionais, com idades entre 10 e 65 anos. As disputas envolvem provas de circuito, contrarrelógio e resistência. É o talento rondoniense mostrando sua força no cenário nacional!
Pódio em Guajará
Orgulho para o esporte de Rondônia. As ciclistas Amanda e Alicia, alunas do Colégio Tiradentes (CTPM-X) de Guajará-Mirim, deram show na Copa Norte e Nordeste de Ciclismo.
Amanda pedalou forte e garantiu o lugar mais alto do pódio com o 1º lugar, enquanto Alicia completou a excelente atuação conquistando a 3ª colocação. A vitória destaca a dedicação das jovens atletas e coloca o município em evidência no cenário esportivo regional. Parabéns às campeãs.
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