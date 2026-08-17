Jovem é morto com um tiro ao tentar defender sua mãe

Por rondoniatual.com

Publicada em 17/08/2026 às 09h00

Uma discussão que teria começado por causa de uma pia de cozinha terminou em uma tragédia na noite deste domingo (16), em Presidente Médici. Um homem identificado como Jackson foi baleado durante a confusão e morreu após ser levado para atendimento médico.

Segundo as informações apuradas, Jackson estava em uma residência na companhia da mãe e de uma testemunha quando um homem conhecido pelo apelido de “Baita” chegou ao local acompanhado de outro indivíduo, que ainda não foi identificado.

A discussão teria começado após um desentendimento relacionado a uma pia que havia sido retirada de uma residência. Durante a briga, o homem teria passado a discutir e ofender a mãe de Jackson.

Ao perceber a situação, Jackson teria entrado na discussão para defender a mãe. Foi nesse momento que, segundo o relato apresentado às autoridades, o acompanhante do suspeito teria sacado uma arma de fogo e efetuado um disparo contra Jackson.

O tiro atingiu a região lateral esquerda do tórax, próximo às costelas. Após ser baleado, Jackson foi colocado em um veículo particular e levado às pressas para o hospital.

A equipe policial esteve na unidade de saúde para colher informações sobre o caso. No entanto, enquanto os levantamentos eram realizados, os policiais receberam a confirmação de que Jackson não resistiu ao ferimento e morreu.

Após o disparo, os dois suspeitos fugiram do local em uma motocicleta e, até o momento, não haviam sido localizados.

A mãe da vítima ficou extremamente abalada com a situação e teve dificuldades para prestar mais informações no momento do atendimento policial.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer a dinâmica do crime, identificar o segundo envolvido e localizar os responsáveis pela morte de Jackson.

A investigação deverá apontar também a motivação exata do crime e esclarecer quem efetuou o disparo que matou a vítima.