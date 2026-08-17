Trump diz ter falado com Kim Jong-un e afirma que Coreia do Sul ficará mais segura com redução de exercícios militares dos EUA

Por G1

Publicada em 17/08/2026 às 15h07

Um dia depois de anunciar redução de exercícios militares conjuntos com a Coreia do Sul, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que Kim Jong-un entrou em contato com ele e disse se dar "muito bem" com o líder norte-coreano.

"Ele me respondeu. Nós nos damos muito bem. Kim Jong-un sempre me tratou com grande respeito", disse Trump a repórteres na Casa Branca.

No domingo (16), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, determinou que o Pentágono reduza drasticamente os exercícios militares conjuntos com a Coreia do Sul.

Ao anunciar a redução, em uma publicação em sua rede social Truth Social, Trump afirmou que Seul não quis "ajudar" Washington com a guerra contra o Irã e criticou a negativa. Embora não tenha relacionado a recusa do governo sul-coreano à sua decisão de diminuir as manobras conjuntas, ele voltou a mencionar o caso.

"Eu liguei ao presidente da Coreia do Sul e disse: 'Nós não precisamos de ajuda com o Irã. Mas se vocês quiserem, deem-nos uma ajuda com o Irã'. E ele disse: 'não, obrigado'. Eu estou os protegendo do vizinho deles, o Kim Jong-un, e eles não quiseram ajudar em uma operação militar fácil no Irã. Isso é estranho. Então, por que nós estamos envolvidos em ajudá-los?", declarou Trump.

Da esquerda para a direita: presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, e presidente da Coreia do Norte, Kim Jong-un. — Foto: Mark Schiefelbein/AP/Annabelle Gordon/REUTERS/KCNA

No domingo (16), Trump anunciou que havia ordenado a redução das manobras conjuntas com Seul. Na ocasião, ele também criticou a recusa do governo sul-coreano em participar de ações contra o Irã.

Horas antes do início programado dos treinamentos, Trump afirmou em sua plataforma, a Truth Social, que, embora fosse tarde demais para cancelar as operações totalmente, ele "não estava feliz" com o fato de os EUA terem concordado previamente em participar.

Os exercícios militares anuais, batizados de Ulchi Freedom Shield, estão programados para ocorrer entre 17 e 27 de agosto, com a participação de cerca de 18 mil militares sul-coreanos.

Segundo autoridades militares, as manobras deste ano devem incluir operações de combate a drones, interrupção de sinais de GPS e defesa contra ataques cibernéticos, visando adaptar as tropas às novas capacidades bélicas da Coreia do Norte.

A Casa Branca e o Pentágono não responderam de imediato a pedidos de comentários sobre a ordem do presidente.

Na publicação, o presidente americano justificou a decisão citando sua "relação muito boa" com o líder norte-coreano, Kim Jong-un.

"Esses exercícios não são apenas caros... mas enviam um sinal totalmente inadequado e hostil a um país que, desde que Donald J. Trump é presidente, não tem representado ameaça e tem sido respeitoso", escreveu Trump.

O republicano também usou a postagem para apontar a postura da Coreia do Sul no conflito que envolve os EUA, Israel e o Irã.