SAMU ou Bombeiros? Saiba quem chamar em cada situação de emergência

Por Jhon Silva

Publicada em 18/08/2026 às 11h53

Em uma situação de emergência, cada segundo importa. Mas uma dúvida ainda pode surgir no momento de pedir ajuda: afinal, quando ligar para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e quando acionar o Corpo de Bombeiros?

A orientação é simples, quando a ocorrência envolver uma urgência ou emergência de saúde, o número indicado é o 192, do SAMU. O serviço realiza o atendimento pré-hospitalar, prestando os primeiros cuidados ao paciente ainda no local da ocorrência e, quando necessário, fazendo o transporte para a unidade de saúde mais adequada.

Entre as situações que podem exigir o acionamento do SAMU estão casos de desmaio, convulsões, dificuldade para respirar, suspeita de infarto ou AVC, acidentes com vítimas e outras condições graves que necessitem de atendimento médico imediato.

Já o Corpo de Bombeiros, pelo número 193, deve ser acionado principalmente em ocorrências que envolvam resgate, salvamento, incêndios, pessoas presas em ferragens, afogamentos e outras situações que exijam uma operação especializada de socorro. Dependendo da complexidade da ocorrência, SAMU e Bombeiros podem atuar de forma conjunta.

Corpo de Bombeiros deve ser acionado em casos de incêndios, resgates, afogamentos, acidentes e outras situações que exijam socorro especializado

Para a secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, saber diferenciar os serviços também contribui para agilizar o atendimento. “Quando a população sabe qual serviço acionar, conseguimos direcionar a ocorrência de maneira mais rápida e adequada. Em uma emergência de saúde, o SAMU 192 está preparado para realizar o atendimento inicial e encaminhar o paciente, quando necessário, para a unidade de referência”.

O prefeito Léo Moraes reforça que a informação também é uma ferramenta importante para salvar vidas. “Em uma situação de emergência, não há tempo a perder. Orientar a população sobre quando chamar o SAMU e quando acionar os Bombeiros é uma informação simples, mas que pode fazer toda a diferença no momento em que alguém mais precisa de ajuda”.

A recomendação é observar a situação com clareza e, ao solicitar atendimento, informar o endereço correto, explicar o que aconteceu e responder às perguntas feitas pela equipe responsável. Em casos de emergência em saúde, ligue 192. Para resgate, salvamento e incêndio, ligue 193.