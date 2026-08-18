Hildon Chaves: “Governador tem que ser excelente gestor e combater a corrupção”

Por Assessoria

Publicada em 18/08/2026 às 11h42

Em entrevista ao SBT, Hildon Chaves falou do sucesso empresarial e da carreira de promotor de Justiça, disse que já provou a sua capacidade como prefeito da capital e que fará “gestão de qualidade e combate à corrupção”

O ex-prefeito de Porto Velho e candidato a governador pela Federação União Progressistas, Hildon Chaves, concedeu entrevista nesta segunda-feira (17) ao programa “O Povo na TV”, da TV Norte Rondônia, afiliada ao SBT. Hildon reafirmou que, se for eleito governador, terá dois pilares fundamentais: “uma gestão de qualidade e o combate sem trégua à corrupção”.

Hildon falou sobre sua chegada a Vilhena, em 1992, após ser aprovado em concurso aos 22 anos, como o promotor mais jovem do Brasil; de seu casamento com Ieda Chaves, com quem tem um casal de filhos; da construção de um grande grupo educacional, com 1.300 funcionários e mais de 15 mil alunos; e de suas realizações nos oito anos em que foi prefeito de Porto Velho.

“Conheci a hoje deputada estadual Ieda Chaves em Cacoal, onde nos casamos, depois inauguramos um colégio em Pimenta Bueno, que mais tarde se transformou numa grande instituição de ensino”, recorda Hildon. “Moramos em Ariquemes, depois viemos para Porto Velho, tivemos nossos filhos, e depois de 21 anos eu optei por deixar a carreira como promotor de Justiça para me dedicar aos negócios”, contou.

Hildon comentou sobre a decisão de se lançar na política. “Sempre gostei da atividade política, mas a candidatura como prefeito foi quase por acaso, na minha cabeça, foi uma forma de agradecer a essa terra que me deu tantas coisas boas”, declarou. “Fiz o meu melhor por Porto Velho, foi o maior desafio da minha vida, mas fizemos uma gestão com muitas entregas e, tanto eu quanto todo meu secretariado, deixamos a prefeitura sem um processo sequer, somos ficha limpa”.

GOVERNO DO ESTADO

Hildon confirmou que, quem assumir a administração de Rondônia, terá um “desafio gigantesco” pela frente. “O estado está em frangalhos”, disse. “Escolher um governador para o Estado é como construir uma casa. Se você precisa contratar um construtor, com certeza vai querer alguém capacitado, experiente, honesto para fazer a sua casa. Não vai querer alguém que nunca construiu nada, que só faz promessas e que pode acabar derrubando as paredes em cima da sua cabeça”, comparou.

“Muitos candidatos têm soluções mágicas para tudo, mas a realidade não funciona assim. As pessoas dizem que confiam em mim e que sou a pessoa certa para colocar Rondônia nos trilhos, porque sabem da minha experiência e que já provei do que sou capaz quando administrei a capital. Acredito que a população necessita, acima de tudo, de eleger um gestor qualificado”, afirmou Hildon.

“Temos problemas em praticamente todas as áreas, mas com a nossa experiência adquirida, sabemos como resolver e temos a credencial necessária para governar”, confirmou. “A capital tem o segundo maior orçamento do Estado, só é menor do que o próprio governo”, lembrou Hildon. “Administrar não é para qualquer um, mas temos 25 anos de experiência em gestão privada, oito anos à frente da capital, faremos todas as entregas necessárias, queremos apenas que a população escolha alguém que já provou, que é honesto e capaz”.