Teatro de fantoches leva informação e acolhimento às famílias sobre a importância da amamentação

Por Taiana Mendonça

Publicada em 18/08/2026 às 11h48

Evento teve como foco orientar mães, gestantes e acompanhantes sobre a importância da amamentação exclusiva nos primeiros seis meses de vida do bebê

Em alusão à campanha Agosto Dourado, mês dedicado à conscientização, incentivo e apoio ao aleitamento materno, a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho (Semusa), por meio do Núcleo de Saúde da Mulher (NSM), realizou nesta segunda-feira (17) uma atividade educativa especial no Centro Regional Especializado de Atenção Materno Infantil Madeira-Mamoré (Creami).

O evento teve como foco orientar mães, gestantes e acompanhantes sobre a importância da amamentação exclusiva nos primeiros seis meses de vida do bebê, ressaltando os inestimáveis benefícios do leite materno para o desenvolvimento saudável da criança e para a saúde da mulher.

Para transmitir orientações fundamentais de forma leve e acessível, a equipe organizadora utilizou uma apresentação com fantoches. A metodologia interativa prendeu a atenção do público presente, favorecendo a fixação das diretrizes de saúde de forma acolhedora.

A coordenadora do Núcleo de Saúde da Mulher, Lucineide Honorato, destacou o papel transformador da comunicação dinâmica na rotina do atendimento em saúde.

"O nosso objetivo principal é sensibilizar essas mães e famílias de uma forma muito próxima e humana. A utilização dos fantoches permite que as informações sobre a amamentação exclusiva cheguem de maneira leve, desmistificando medos e mostrando que o aleitamento materno é um ato de amor, nutrição e proteção. Quando envolvemos a família nesse processo, criamos uma rede de apoio essencial para a sustentação desse hábito saudável", enfatizou Lucineide Honorato.

Compromisso e Valorização da Saúde Maternal

A secretária municipal de saúde, Sandra Cardoso, reforçou o compromisso da gestão em fortalecer continuamente as políticas públicas voltadas ao aleitamento materno e à atenção integral à saúde da mulher e da criança no município.

"O Agosto Dourado simboliza o compromisso permanente da nossa gestão com o futuro das nossas crianças. Investir no incentivo e na proteção ao aleitamento materno é garantir um desenvolvimento saudável para os nossos bebês e promover o cuidado integral com a mulher. Ações como essa, realizadas com tanta dedicação pelas nossas equipes no Creami, demonstram a importância de uma saúde pública humanizada, acolhedora e presente no dia a dia da comunidade", ressaltou a secretária Sandra Cardoso.

Durante o evento, os profissionais também abriram espaço para esclarecimento de dúvidas frequentes, abordando temas como pega correta, prevenção de intercorrências e fortalecimento do vínculo afetivo entre mãe e bebê.

O prefeito Léo Moraes também destacou a importância de fortalecer a orientação às famílias e ampliar as ações de cuidado durante os primeiros meses de vida das crianças.

“Garantir informação e apoio às mães é uma forma de cuidar desde o primeiro momento. O aleitamento materno traz benefícios para a saúde do bebê e da mãe, e precisamos criar cada vez mais espaços de acolhimento e orientação para que as famílias se sintam seguras nesse processo. Nosso compromisso é fortalecer uma saúde pública humanizada, que esteja próxima das pessoas e atenda às necessidades de cada família”, afirmou o prefeito.