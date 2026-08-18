ASPAFE vence LindÁgua de virada e vai à final da Copa Regional

Por PIMENTA VIRTUAL

Publicada em 18/08/2026 às 09h04

A ASPAFE, de Espigão d’Oeste, está na grande final da Copa Regional de Futebol Society 2026. Em confronto válido pela semifinal feminina, a equipe venceu de virada a Lind’Água/Arena São Caetano, de Pimenta Bueno, por 3 a 1 e garantiu a classificação para a decisão.

A Lind’Água começou melhor no placar e abriu o marcador com a atacante Giovana, colocando a equipe pimentense em vantagem e aumentando a expectativa da torcida da casa.

Mas a tarde seria de Sol.

Artilheira da competição, a jogadora da ASPAFE assumiu o protagonismo da semifinal. Primeiro, marcou o gol de empate e recolocou a equipe de Espigão d’Oeste na partida. Depois, balançou as redes outras duas vezes para completar o hat-trick e decretar a virada por 3 a 1.

Com os três gols marcados na semifinal, Sol chegou a 12 gols na Copa Regional, ampliando sua marca na artilharia e sendo decisiva justamente em um dos jogos mais importantes da campanha da ASPAFE.

A vitória coloca a equipe de Espigão d’Oeste na disputa pelo título, mas o último desafio será diante de quem conhece muito bem o caminho até a taça.

Na grande final, a ASPAFE enfrentará o Reação, de Vilhena, atual campeão da Copa Regional. A equipe vilhenense garantiu sua vaga após superar as Lendárias, de Cacoal, nos pênaltis.

A decisão está marcada para o dia 29 de agosto, às 18h, no Complexo Esportivo Geraldão, em Pimenta Bueno. De um lado, a ASPAFE chega embalada pelo poder ofensivo e pela grande fase de sua artilheira. Do outro, o Reação entra em campo para defender o título e buscar o bicampeonato.

A Copa Regional de Futebol Society 2026 reúne 24 equipes e cerca de 480 atletas, nas categorias masculina e feminina, representando 11 municípios de Rondônia, consolidando-se como uma das maiores competições de futebol amador do estado.

Os jogos acontecem no Complexo Esportivo Geraldão, em Pimenta Bueno, com transmissão ao vivo pelo canal da TopNet TV no YouTube.