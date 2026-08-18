Laura Cardoso, pioneira da TV brasileira, morre aos 98 anos

Por IG

Publicada em 18/08/2026 às 10h25

A atriz Laura Cardoso, uma das pioneiras da televisão brasileira, morreu aos 98 anos na madrugada desta terça-feira (18). A morte foi anunciada no perfil oficial da artista no Instagram. A causa não havia sido divulgada até a publicação desta reportagem.

“Nossa grande estrela se despediu de nós. Laura Cardoso estará para sempre em nossos corações. Obrigada por tudo, nossa amada e eterna Laura Cardoso”, diz a mensagem publicada na conta da atriz.

Foram mais de oito décadas diante de microfones, câmeras e plateias. Laura começou ainda adolescente no rádio e atravessou praticamente toda a história da televisão brasileira, da TV Tupi às novelas da Globo. No caminho, acumulou mais de 100 trabalhos e mais de 60 novelas.