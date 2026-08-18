Em terra natal, Furia arrasta multidão e reforça campanha em Cacoal

Por Assessoria

Publicada em 18/08/2026 às 11h36

Adailton Furia, candidato ao Governo de Rondônia pela coligação "Gente que gosta de gente", realizou nesta segunda-feira (17) o segundo adesivaço de sua campanha, desta vez em Cacoal, cidade natal do candidato. O ato aconteceu na Avenida Porto Velho, e reuniu grande número de simpatizantes, que compareceram para demonstrar apoio à candidatura com o número 55.

Furia esteve acompanhado da esposa, candidata a deputada federal, e dos filhos, que participaram ativamente da mobilização. O evento também contou com a presença do candidato ao Senado, Luis Fernando, que, junto com apoiadores e familiares, se envolveu diretamente na ação, ajudando a adesivar os veículos presentes no local.

A mobilização em Cacoal repete o clima do primeiro adesivaço, realizado na madrugada de sábado (15) para domingo (16) na capital do Estado, quando o candidato abriu oficialmente sua campanha ao Governo.

O prefeito Tony Pablo participou ativamente do ato e antes do início do adesivaço gravou um vídeo ao lado de Fúria desfazendo assim comentários de que estaria rompido com eu ex-prefeito. Pablo declarou seu apoio à candidatura e falou da ligação de ambos. “Somos antigos companheiros de caminhada política”.

Furia tem na capital do café um dos redutos mais fortes de sua base eleitoral. O ato integra uma intensa agenda de atividades pelo interior do estado ao longo da semana.

Próximos compromissos

Na quarta-feira (19), participa, na OAB, do Pacto em Defesa da Democracia e Combate à Desinformação nas Eleições de 2026, às 19h.

Na quinta-feira (20), participa de adesivaço em Jaru, às 18h.