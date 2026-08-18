Roberto Justus fala de separação de Ticiane Pinheiro após

Por R7

Publicada em 18/08/2026 às 10h41

Roberto Justus se pronunciou pela primeira vez após a volta dos boatos sobre o motivo do fim do casamento de cerca de oito anos com Ticiane Pinheiro em maio de 2013. Nas redes sociais, a causa teria sido a apresentadora dançar o “quadradinho de oito” ao vivo na televisão.

Ela fez a “performance” no Programa da Tarde, da RECORD, ao se empolgar com a música do grupo de funk Bonde das Maravilhas. Não demorou muito, o vídeo caiu nas graças da internet e virou meme.

Acontece que, pouco tempo depois, Ticiane e Justus anunciaram a separação.

Agora, com a participação da apresentadora em uma disputa de dança, o assunto voltou à tona. Em uma publicação em que a própria brinca com o tema, os seguidores pediram para ela repetir a coreografia e citaram o empresário, que se pronunciou.

“Boa, Tici!!! E esse povo mal informado acha que eu acabaria um casamento por uma bobeira dessas! Achei super divertido! E é bem reflexo de seu jeito descontraído!”, declarou Justus.