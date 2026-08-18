Ucrânia lança 620 drones contra região de Moscou, diz prefeito

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 18/08/2026 às 10h14

A região de Moscou foi alvo de um dos maiores ataques ucranianos com drones desde o início da guerra, segundo autoridades russas. O prefeito da capital, Sergei Sobyanin, afirmou que 620 aparelhos foram lançados em direção à região entre a noite de segunda-feira (17) e a madrugada desta terça-feira (18).

De acordo com Sobyanin, as defesas aéreas russas derrubaram 180 drones até as 5h, no horário local. Equipes de emergência foram enviadas aos locais atingidos por destroços. Os números divulgados pelas autoridades russas não foram verificados de forma independente.

O governador da região de Moscou, Andrei Vorobyov, informou que três pessoas ficaram feridas, entre elas uma menina de 10 anos. Casas também foram atingidas em diferentes distritos nos arredores da capital.

Centro logístico da Wildberries é atingido

Um dos drones atingiu um complexo logístico da Wildberries, maior empresa de comércio eletrônico da Rússia. A companhia informou que a instalação sofreu danos menores.

A empresa tornou-se um dos alvos da campanha de ataques de longo alcance promovida pela Ucrânia em território russo. Nas últimas semanas, instalações da Wildberries em diferentes regiões do país foram atingidas por drones.

O governo ucraniano acusa a varejista de contribuir para a logística militar russa e de comercializar produtos de uso militar ou dual. Moscou contesta essas alegações.

A estratégia de Kiev é atingir estruturas econômicas e logísticas que, segundo as autoridades ucranianas, ajudam a sustentar o esforço de guerra da Rússia. Os ataques também têm levado o conflito para regiões distantes da linha de frente.

Ataques de longo alcance aumentam

Ucrânia e Rússia intensificaram nas últimas semanas o uso de drones e mísseis contra alvos localizados longe das áreas de combate.

Enquanto Kiev amplia os ataques contra infraestrutura e centros logísticos em território russo, Moscou mantém ofensivas contra cidades e instalações energéticas ucranianas. Nesta terça-feira, um ataque russo contra Pechenihy, na região de Kharkiv, deixou pelo menos dez mortos e 17 feridos, segundo autoridades da Ucrânia.

A ofensiva contra Moscou desta terça ocorre apenas dois dias depois de outro ataque de grande escala contra a Rússia. No domingo (16), forças russas afirmaram ter interceptado 822 drones em diferentes regiões do país, enquanto ataques atingiram, entre outros pontos, instalações da própria Wildberries.