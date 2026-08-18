Rússia diz que

Por G1

Publicada em 18/08/2026 às 10h11

A Rússia afirmou nesta semana que uma "agência de inteligência de um país ocidental" prepara uma acusação falsa contra o governo Putin de venda de armas a cartéis de drogas da América Latina com o objetivo de incentivar políticas antirrussas no continente.

"O serviço de inteligência de um dos países ocidentais, em coordenação com seus capangas ucranianos, pretende montar mais um espetáculo antirrusso (...) e planejado acusar a Rússia de realizar fornecimentos ilegais de armas a cartéis de drogas e outras organizações criminosas na Venezuela, na Colômbia e no México", afirmou o Serviço de Inteligência Estrangeira da Rússia (SVR) em comunicado divulgado na segunda-feira (17).

Segundo o SVR, o objetivo da acusação seria "prejudicar as relações construtivas da Rússia com os países da região e levar os governos latino-americanos a apoiar políticas russofóbicas do Ocidente". (Leia mais abaixo)

A Rússia não citou explicitamente qual seria a agência de inteligência —ou país por trás da agência. O governo Trump tem adotado, desde 2025, uma política de expulsar a influência da China e da Rússia da América Latina, que a Casa Branca chama de "seu quintal", para dominar todo o Hemisfério Ocidental.

O anúncio do governo russo também ocorre em meio a um plano dos Estados Unidos para realizar operações terrestres contra cartéis de drogas latino-americanos. Segundo o governo Trump, as investidas ocorrerão contra organizações consideradas terroristas e "onde quer que trafiquem drogas".

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A mensagem do SVR foi compartilhada em espanhol em canais oficiais do governo russo. Nenhum dos países latino-americanos citados pela Rússia havia se pronunciado sobre o assunto até a última atualização desta reportagem.

Suposta acusação contra a Rússia

O presidente russo Vladimir Putin conversa com representantes de agências de notícias internacionais durante o Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, na Rússia. — Foto: AP/Dmitri Lovetsky

Segundo a Rússia, a acusação do Ocidente estaria sendo forjada pela "agência de inteligência de um dos países ocidentais" em coordenação com a Ucrânia.

Na acusação denunciada pelo SVR, armas russas estariam sendo coletadas em território ucraniano durante a guerra e levadas para serem implantadas nesses países da América Latina, além de vídeos, "materiais de áudio" e uma documentação que estariam sendo forjados para a acusação de que a Rússia estaria fornecendo esses armamentos por meio de intermediários.

"O enredo lembra um tipo de romance policial de quinta categoria sobre tráfico de drogas", afirmou a agência de inteligência russa.

A Rússia comparou a acusação que está sendo preparada contra o país com o massacre de Bucha, que segundo Moscou não passou de uma "encenação sangrenta na guerra de informação das elites euroatlânticas" desde o início do conflito na Ucrânia.

O massacre de Bucha, no entanto, foi um dos episódios mais escandalosos da guerra na Ucrânia, em que ficou comprovado que as tropas russas conduziram um massacre contra centenas de civis na cidade, próxima a Kiev, durante os primeiros dias da investida terrestre em território ucraniano em 2022. Centenas de corpos foram encontrados nas ruas da cidade.