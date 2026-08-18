Prefeitura convida toda a população para participar da Audiência Pública de Prestação de Contas

Por assessoria

Publicada em 18/08/2026 às 14h58

A Prefeitura de Ariquemes, por meio da SEMPOG, convida toda a população para participar da Audiência Pública de Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2026 e da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2027.

16 de setembro de 2026

Às 8h

Centro de Empreendedorismo e Inovação – CEI

Av. Tancredo Neves, nº 3960 – Setor Institucional.

O local foi definido em decorrência das obras de reforma na Câmara de Vereadores.

A participação da população é fundamental para fortalecer a transparência, o planejamento e o acompanhamento da gestão pública.

Participe! Sua presença é importante para o futuro de Ariquemes.