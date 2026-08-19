Saúde Pública: Prefeitura inicia construção do novo hospital Materno Infantil

Por Assessoria

Publicada em 19/08/2026 às 09h18

A construção do novo Materno Infantil de Espigão do Oeste já começou! Nesta terça-feira, 18 de agosto, a empresa responsável pela execução da obra iniciou os trabalhos no local, dando mais um passo importante para a implantação desse importante equipamento de saúde no município.

A obra representa avanço na estrutura da saúde pública e reforça o compromisso de ampliar e melhorar os serviços oferecidos à população.

Mais uma obra sain.o do papel e mais um investimento pensando no futuro de Espigão do Oeste!