Andressa Urach oferece emprego a Fiuk

Por IG

Publicada em 19/08/2026 às 10h44

Ela fez muitos elogios ao cantor e ofereceu uma oportunidade de trabalho com produção de conteúdo adulto. Durante a gravação, Andressa foi doce e sedutora e chegou a dizer: “Vem com a mamãe”.

Que coisa linda a bondade de oferecer emprego a Fiuk em um momento em que ele estaria tão frágil, passando por dificuldades financeiras.

Andressa mostrou que está disposta a gravar vídeos adultos com Fiuk. Resta saber se a mãe do cantor vai permitir que isso aconteça.

Sabe como é: mãe é sempre mãe. E, em um momento desses, não acredito que a mãe de Fiuk vá permitir que isso se torne realidade.

Imagina a mãe de Fiuk vendo o filho fazendo cenas íntimas com Andressa Urach em uma plataforma de conteúdo adulto.