EMEF São Francisco de Assis é alvo de vandalismo e alunos são remanejados para outra unidade

Por Meiry Santos

Publicada em 19/08/2026 às 11h46

A EMEF São Francisco de Assis, extensão Creche Aconchego dos Pequeninos, no bairro Ulisses Guimarães, zona Leste da cidade, foi alvo de invasão e vandalismo. Os responsáveis pelo crime furtaram toda a fiação elétrica da unidade, além de danificarem o quadro de distribuição de disjuntores, quebrarem canos e vandalizarem o banheiro masculino. As câmeras de segurança também foram furtadas.

A direção da unidade registrou Boletim de Ocorrência e comunicou a Secretaria Municipal de Educação (Semed), que está acompanhando a situação para que os reparos necessários sejam realizados o mais breve possível.

Enquanto os serviços não são concluídos, as crianças estão sendo atendidas provisoriamente na escola-sede. Assim que as condições de segurança e funcionamento da extensão forem restabelecidas, as atividades serão retomadas normalmente no local.

O secretário municipal de Educação, Giordani Lima, destacou que a medida foi adotada para preservar a segurança dos alunos e garantir a continuidade das atividades escolares.

Responsáveis pelo crime furtaram toda a fiação elétrica da unidade

"Nossa prioridade é garantir que as crianças continuem estudando em um ambiente seguro e adequado. Assim que tomamos conhecimento do ocorrido, a equipe da Semed foi mobilizada para acompanhar a situação e buscar a solução mais rápida possível. O remanejamento é temporário e necessário para preservar a segurança dos alunos e dos profissionais enquanto os reparos são realizados."

O prefeito Léo Moraes lamentou o ato de vandalismo e ressaltou que o patrimônio público pertence à população e deve ser preservado.

"É muito triste ver uma unidade que deveria estar cuidando das nossas crianças ser alvo de vandalismo. Quem depreda uma escola não prejudica apenas o patrimônio público, mas toda a comunidade. Estamos trabalhando para recuperar o espaço o mais rápido possível e garantir que nossas crianças tenham segurança, estrutura e tranquilidade para estudar."

A Semed reforça que a prioridade é garantir a segurança e o atendimento adequado às crianças, professores e demais servidores da unidade. A secretaria também acompanha os serviços necessários para que a extensão possa voltar a funcionar normalmente assim que as condições de segurança forem restabelecidas.

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