Porto Velho realiza ação de imunização para pessoas vivendo com HIV/Aids e usuários de PrEP no SAE

Por Taiana Mendonça

Publicada em 19/08/2026 às 11h43

No próximo dia 20 de agosto de 2026, a Prefeitura de Porto Velho, em parceria com o Estado, promove uma ação especial de imunização no Serviço de Assistência Especializada (SAE), localizado na R. Duque de Caxias, 1960 - São Cristóvão. A atividade é voltada exclusivamente para pessoas vivendo com HIV/Aids acima de 18 anos e pessoas em uso de PrEP (Profilaxia Pré-Exposição).

A vacinação terá início às 8h, com atendimento nos períodos da manhã e da tarde, no SAE de Porto Velho. Serão disponibilizados imunizantes estratégicos para a proteção desse público, como:

- Mpox

- Pneumo 20v

- Hepatite A

- HPV

- Demais vacinas do calendário do adulto

O prefeito Léo Moraes destacou que a iniciativa amplia o acesso à prevenção e reforça o compromisso com um atendimento humanizado e direcionado às necessidades de cada público.

"A saúde também se faz com prevenção, cuidado e acolhimento. Essa ação é importante porque aproxima a vacinação de quem precisa e garante que pessoas vivendo com HIV/Aids e usuários de PrEP tenham acesso à proteção de forma segura, organizada e humanizada. Nosso compromisso é fortalecer cada vez mais as ações de saúde e cuidar das pessoas em todas as fases da vida", afirmou o prefeito.

Vacinação terá início às 8h, com atendimento nos períodos da manhã e da tarde, no SAE de Porto Velho

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, destacou a relevância de manter a caderneta de vacinação atualizada. “Vacinar é um ato diário de afeto e autocuidado. Queremos que cada paciente se sinta acolhido e seguro ao procurar o serviço, sabendo que a imunização é um passo fundamental para proteger a própria saúde e garantir mais qualidade de vida no dia a dia.”

A gerente da Divisão de Apoio a Serviços Especializados (SAE), Estela Maria Lima Ponce, ressaltou como funcionará o atendimento durante a mobilização.

“Toda a nossa equipe, e parceiros da Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (AGEVISA) estará mobilizada para receber os usuários de forma atenciosa e organizada. Avaliaremos a situação vacinal de cada pessoa para aplicar as doses necessárias com toda a orientação devida. Convidamos todos que fazem parte desse público a comparecerem no dia 20, a partir das 8h.”

Serviço:

- Evento: Vacinação no SAE de Porto Velho

- Público-alvo: Pessoas vivendo com HIV/Aids (acima de 18 anos) e usuários de PrEP

- Data: 20 de agosto de 2026

- Horário: A partir das 8h (manhã e tarde)

- Local: SAE de Porto Velho (Serviço de Assistência Especializada)