Pedro Abib propõe política de ciência e tecnologia para preparar Rondônia para o futuro

Por assessoria

Publicada em 19/08/2026 às 11h37

Durante o debate da Rondovisão (Band), ocorrido nesta terça-feira (18), o candidato ao Governo de Rondônia, Pedro Abib, defendeu uma política estruturada de Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI) como parte da estratégia para preparar o Estado para os próximos anos.

Ao responder a uma pergunta da Fecomércio sobre o Índice Brasileiro de Inovação e Desenvolvimento, ele chamou atenção para a 21ª colocação de Rondônia e relacionou o desempenho do Estado à capacidade de crescimento do comércio e da indústria.

Para Pedro, ciência e tecnologia não devem ficar restritas ao ambiente acadêmico, mas chegar a quem produz. A proposta é aproximar governo, setor produtivo e instituições para criar condições de inovação, aumentar a competitividade das empresas e estimular novas oportunidades econômicas.

“Nós vamos trabalhar com uma política de ciência, tecnologia e inovação no Estado. Precisamos apoiar quem produz, fortalecer o comércio e a indústria e criar condições para que Rondônia avance”, afirmou.

Produção precisa gerar mais valor em Rondônia

A defesa da inovação também apareceu na discussão sobre infraestrutura e escoamento da produção. Pedro destacou que Rondônia precisa superar os gargalos que aumentam custos e dificultam o transporte de produtos.

O candidato defendeu investimentos que atendam pequenos, médios e grandes produtores e afirmou que o Estado precisa avançar na transformação daquilo que produz, em vez de concentrar sua economia na venda de matéria-prima.

Na pecuária, citou os prejuízos enfrentados pelos produtores durante o transporte e defendeu melhores condições de estradas, armazenamento e logística. “Precisamos transformar essa produção em proteína aqui em Rondônia”, disse.

Regularização fundiária como parte da economia

Pedro também chamou atenção para os impactos econômicos da falta de regularização fundiária. Segundo dados apresentados no debate, Rondônia possui cerca de 6,5 mil propriedades nessa situação, mas apenas cerca de 20% passaram por algum tipo de análise.

Para o candidato, a ausência de segurança jurídica limita o acesso a crédito e dificulta novos investimentos. Ele defendeu que o Estado participe mais ativamente da solução, com articulação com a bancada federal e o Governo Federal.

“Chega de colocar a culpa na União. Precisamos de um governo que dialogue com a bancada federal e com o Governo Federal”, afirmou.

Segurança com inteligência e integração

Na segurança pública, Pedro defendeu ampliação do efetivo, valorização dos profissionais e melhores condições de trabalho. Também destacou a necessidade de fortalecer a inteligência de fronteira, integrar as forças de segurança e realizar investimentos.

Para ele, tecnologia e compartilhamento de informações devem fazer parte da estratégia de combate ao crime, especialmente diante da atuação de organizações criminosas nas regiões de fronteira.

“Vamos implantar a técnica dos três i na segurança pública, que é integrar as forças de segurança, inclusive com a Bolívia, usar nossa inteligência para mapear e diagnosticar as sensibilidades e investir nas nossas polícias”.