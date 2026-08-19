Vera Paixão parabeniza OAB-RO por Pacto em Defesa da Democracia e Combate à Desinformação

Por Assessoria

Publicada em 19/08/2026 às 11h43

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB-RO) realiza, nesta quarta-feira (19), a assinatura do “Pacto em Defesa da Democracia e Combate à Desinformação nas Eleições 2026”. O evento reunirá os candidatos ao Governo de Rondônia, às 19h, no auditório da instituição, em Porto Velho.

Idealizado pela OAB-RO, o pacto busca estabelecer um compromisso público dos postulantes ao Executivo estadual com a lisura do processo eleitoral e o combate à disseminação de notícias falsas durante a campanha.

Conselheira Federal da OAB, a candidata a deputada federal Dra. Vera Paixão parabenizou a Seccional pela iniciativa e destacou a importância da atuação de instituições independentes na defesa da democracia e de um processo eleitoral seguro.

“A democracia precisa de instituições fortes e independentes, capazes de atuar para garantir que o processo eleitoral seja justo, transparente e respeitado por todos. A iniciativa da OAB Rondônia merece ser parabenizada porque estabelece um compromisso público importante neste momento em que a desinformação pode prejudicar não apenas candidatos, mas principalmente o direito da população de escolher de forma livre e consciente.”

Para Vera, o combate à desinformação deve ser uma responsabilidade compartilhada entre instituições, candidatos e sociedade, com respeito às regras eleitorais e ao direito do eleitor de ter acesso a informações verdadeiras para tomar suas decisões.