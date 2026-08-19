Agentes Comunitários de Saúde participam de oficina sobre incentivo à amamentação

Por Taiana Mendonça

Publicada em 19/08/2026 às 11h51

A Prefeitura de Porto Velho realizou nesta terça-feira (18) a oficina "Construindo Elos para Amamentar: o Papel Estratégico do ACS na Comunidade", no auditório da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa). A atividade integra a programação do Agosto Dourado, mês dedicado à conscientização e ao incentivo do aleitamento materno. A capacitação é voltada para 78 Agentes Comunitários de Saúde (ACS), divididos em turmas nos períodos da manhã e da tarde.

Organizada pela Coordenação de Saúde da Criança em conjunto com o Departamento de Atenção Básica da Semusa, a ação tem carga horária de 4 horas por turma e é ministrada pelas enfermeiras residentes Ellen Guedes, Marcely Rocha, Valcinara Garcia e Yasmin Vaz.

A programação utiliza metodologias ativas, como a aprendizagem baseada em casos para o preenchimento correto da ficha puerperal e simulações práticas para aprimorar as habilidades de comunicação no acompanhamento das mães. A oficina também aborda a identificação precoce de riscos, o fortalecimento das redes de apoio, o papel fundamental do profissional no acolhimento da família e inclui uma visita técnica ao Banco de Leite Humano do Estado.

A subgerente do Núcleo de Saúde da Criança, Adolescente e Bolsa Família, Kelly Przybsz, destacou o impacto da qualificação dentro da campanha do Agosto Dourado. "O Agosto Dourado ganha ainda mais força quando preparamos quem está na ponta do atendimento. O agente comunitário é o principal elo com as famílias, e capacitar esse profissional para identificar riscos e orientar sobre a amamentação garante um acompanhamento mais seguro, afetuoso e eficiente para as mães e os bebês."

O prefeito Léo Moraes ressaltou que a qualificação dos profissionais contribui para fortalecer o atendimento oferecido às famílias desde os primeiros dias de vida da criança.

"Cuidar das nossas crianças começa com informação, acolhimento e profissionais preparados para orientar as famílias. Investir na capacitação dos agentes comunitários é fortalecer a saúde na ponta e garantir que mães e bebês recebam o apoio necessário para um início de vida mais saudável."

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, ressaltou o compromisso da gestão com a saúde na primeira infância."Incentivar o aleitamento materno é investir no desenvolvimento e na proteção das nossas crianças desde os primeiros dias de vida. Essa formação reforça o nosso cuidado em promover um atendimento humanizado e qualificado em toda a rede municipal de saúde."