Vacinação e cuidados com a saúde chegam à comunidade de Santa Rita nesta quinta-feira (20) 

Por Taiana Mendonça

Publicada em 19/08/2026 às 12h02

A Prefeitura de Porto Velho realiza, nesta quinta-feira (20), uma ação especial de saúde na comunidade de Santa Rita. As atividades acontecem na Unidade Básica de Saúde da Família (USF) Santa Rita, localizada no km 101 da BR-364 (sentido Acre, em estrada vicinal), e visam atender também as famílias moradoras dos ramais, linhas rurais e localidades vizinhas.

A programação começa cedo, das 7h às 9h, com a coleta de exames laboratoriais e uma palestra sobre a importância do aleitamento materno, alusiva ao Agosto Dourado.

A partir das 8h até as 15h, a equipe estará focada na Campanha Nacional de Multivacinação. O atendimento prioritário é voltado para crianças e adolescentes menores de 15 anos, com a oferta de vacinas como Poliomielite, Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola), Pentavalente, Febre Amarela e HPV. Adultos que precisarem atualizar a caderneta ou tomar doses de reforço também poderão se vacinar no local.

No mesmo período, das 8h às 15h, os moradores contam com aferição de pressão arterial, teste de glicemia e a pesagem do programa Bolsa Família.

A gerente da USF Santa Rita, Neide Araújo, destacou a mobilização da equipe para receber os moradores da região."Nossa equipe está pronta para acolher as famílias moradoras dos ramais, linhas rurais e localidades vizinhas. Essa ação une a conscientização sobre a amamentação com serviços essenciais de rotina e a atualização vacinal, facilitando o acesso da comunidade aos cuidados com a saúde sem a necessidade de grandes deslocamentos."

O prefeito Léo Moraes destacou a importância de aproximar os serviços de saúde das comunidades rurais e garantir que a população tenha acesso às ações de prevenção.

"A saúde precisa chegar a todos os lugares, inclusive às comunidades mais distantes. Quando levamos vacinação, exames, orientação e outros serviços para perto das famílias, estamos facilitando o acesso e fortalecendo a prevenção. Nosso compromisso é cuidar das pessoas e garantir que ninguém fique sem atendimento por causa da distância."

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, reforçou o compromisso da gestão em descentralizar o atendimento e alcançar as áreas rurais do município. “Levar as ações do Agosto Dourado e a multivacinação para as nossas comunidades rurais é fundamental para garantir assistência preventiva a todos os cidadãos de Porto Velho. A amamentação e a vacinação são duas ferramentas de proteção que precisamos incentivar continuamente em cada canto do nosso município.”

Serviço:

- Evento: Ação do Agosto Dourado e Multivacinação

- Data: 20 de agosto de 2026 (quinta-feira)

- Local: USF Santa Rita - Km 101 da BR-364 (sentido Acre – Estrada Vicinal)

- Horários dos serviços:

Palestra e Coleta Laboratorial: Das 7h às 9h

Multivacinação, Aferição de Pressão, Glicemia e Pesagem Bolsa Família: Das 8h às 15h