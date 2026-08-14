Acir questiona enriquecimento de políticos 'sem explicação'; Léo enfrenta a Caerd; e Abib desafia rumores de desistência

Por Sérgio Pires

Publicada em 14/08/2026 às 08h09

RELAÇÃO PARCIAL NO ESTADO JÁ CHEGA A MAIS DE 340 CANDIDATOS PARA AS 36 CADEIRAS EM DISPUTA

Este 2026 poderá quebrar todos os recordes em número de candidatos na eleição geral de outubro em Rondônia (que terá segundo turno ao governo, certamente!) embora, até esta quinta-feira, o TSE não tenha registrado todos os nomes. As relações definitivas podem ser entregues até a meia noite deste sábado. A partir do domingo, começam as análises pelo TRE e a campanha está autorizada para ir às ruas.

Já existem mais de 340 candidatos, para as 36 vagas em disputa: um governador, um vice; dois senadores; oito deputados federais e 24 deputados estaduais.

Das seis candidaturas ao Governo, quatro haviam sido oficializadas na Justiça Eleitoral: Marcos Rogério, Adailton Fúria, Hildon Chaves e Expedito Netto. Pedro Abib, do MDB e Samuel Costa haviam tido seus nomes confirmados até a noite desta quinta-feira.

Para o Senado, embora haja são 11 candidatos, também só sete haviam chegado ao TSE. Também sete primeiros suplentes e sete segundo suplentes. O Partido Missão, como curiosidade, terá três candidato ao Senado. O total de concorrentes às duas cadeiras subiu para dez.

Para a Câmara Federal, o TSE, até a quinta-feira, já havia oficializado nada menos do que 102 postulantes, E ainda falta muitos registros. Mas, com os 102, se a eleição fosse hoje, seriam quase 13 candidatos por cada vaga.

E para as 24 cadeiras da Assembleia Legislativa? Também a relação parcial apresentava aos 208 nomes, mas esta sim é uma relação que deve crescer muito mais. Claro que este não será o número definitivo, mas se fosse, seriam menos de 9 candidatos por vaga. A tendência é que o número dê um salto, até o final de todos os registros.

Mais do que tudo, é bom que se avise: esta é uma relação parcial. A partir das análises que começam agora, na Justiça Eleitoral, haverá certamente mudanças. Nomes certos podem ter suas candidaturas vetadas, por impugnação legal. Outros, que ainda não foram encaminhados, começarão a entrar no rol dos que disputarão.

O fato do MDB e nem o PSB terem oficializado seus candidatos ao Governo, deixa espaço para uma situação óbvia: está havendo negociações entre os partidos, que podem mudar parte ou até tudo, nas relações a todos os cargos eletivos.

Há ainda a questão do MDB na relação dos candidatos, há ainda a questão judicializada por candidatos que ficaram fora da relação oficial à Câmara Federal e que ainda depende de decisão do TRE.

Por enquanto, são 340 candidatos. Mas pode-se esperar pelo menos outros entre 60 e 70 candidatos.

Para acompanhar os registros oficiais, basta acessar o TSE. Ali estão todas as informações, atualizadas rodos os dias: https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/regiao/NORTE/20322002026.

PEDRO ABIB E SAMUEL COSTA DEPENDIAM DE DOCUMENTAÇÃO DOS SEUS VICES PARA REGISTRO NO TSE, MAS ESTÁ TUDO OK

Ainda sobre o mesmo tema: os dois candidatos ao Governo que ainda não haviam registrado seus nomes na disputa, via TSE, o fizeram ainda nesta quinta-feira. Nos dois casos, houve pequenos problemas com os candidatos a vice, Mauro Santos, do MDB de Pedro Abib e Sargento Machado, do PSB de Samuel Costa.

No caso de Abib, está tudo definido. Mauro Santos, procurador em Ariquemes, será seu vice. Teve uma questão pendente na documentação com um homônimo, mas a situação já está corrigida. Abib, aliás, tem desmentido qualquer intenção de desistir da candidatura. Mesmo com a previsão de uma verba ínfima que irá receber para a campanha.

O emedebista lembrou que, até agora, fez sua campanha sem apoio, praticamente sozinho (aliás, teve a criatividade de visitar todas as cidades rondonienses num motor home, acompanhado de sua família) e garante que continua firme em seus propósitos.

No caso de Samuel Costa, o atraso no registro junto ao TRE e TSE se deu em função da demora do comando da Polícia Militar em expedir documento que autoriza o seu vice, Sargento Machado, a disputar o pleito de outubro.

Em relação ao Senado, já estão lançados 12 nomes, mas apenas sete, até a noite da quinta-feira, haviam sido registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os outros cinco ou entraram na última hora (como os representantes do partido Missão) ou ainda correm atrás de documentos.

ACIR: “COMO EXPLICAR QUEM ENTRA NA POLÍTICA SEM UM CARRO PARA ANDAR E DEPOIS TÊM FAZENDA E AVIÃO?”

É polêmico, mas infelizmente, real! O candidato ao Senado, Acir Gurgacz, grande empresário de Rondônia e ex-senador, concedeu uma entrevista dias atrás, registrando o que, ao se traduzir para o Português claro, o enriquecimento ilícito de muita gente do mundo da política.

Acir afirmou que “nós temos aqui políticos que entraram para a política e não tinham um carro para andar. Hoje, são fazendeiros. Têm avião. Como se explica isso?”. Ele mesmo responde: “isso não tem explicação”.

O ex-senador continuou: “e estas pessoas saem na rua, com a maior cara de pau, pedindo votos, dizendo que são isso e aquilo, super honestos. Mas, como é que explicam não sei quantas cabeças de gado, fazendas? Então, não tem como”.

Mais adiante: “ninguém fica rico com o salário de parlamentar ou de Executivo, seja municipal, estadual ou federal. É impossível! Só desviando dinheiro mesmo”.

A sinceridade do candidato do PDT/MDB ao Senado é rara no mundo da política. Mas, Acir alerta: caso ele esteja dando qualquer informação incorreta e isso for provado a ele, retirará o que disse.

Obviamente, isso não ai acontecer! Haverá silêncio total, porque pelo menos algumas das suas declarações refletem a mais triste e lamentável verdade.

Que não se estenda a crítica ao mundo generalizado da política. Sempre há exceções. Mas, no geral, Acir Gurgacz, homem rico graças a décadas de trabalho e dedicação dele e sua família, sabe muito bem o que está dizendo.

SÓ BOATARIA? CHEFE DA CASA CIVIL TERIA PERDIDO SEUS PODERES E FORÇA DECISÓRIA NO GOVERNO. ELE AINDA NÃO COMENTOU O ASSUNTO

Aqui e ali ouve-se alguma coisa. Nunca oficial. A reta final do governo Marcos Rocha está envolta em boataria, muitas não desmentidas, mas também de questões que circulam nos meios políticos e que podem ter algum tom de verdade. Uma dessas histórias envolve a perda de poder de uma das figuras, até agora, entre as que mais detinham força e decisão dentro da atual administração.

Trata-se do chefe da Casa Civil, Elias Rezende, que sucedeu Júnior Gonçalves, na crise de relacionamento que culminou com a saída do ex-secretário. Elias, inclusive, foi um dos líderes do movimento interno no governo para que Júnior fosse defenestrado. Assumiu o posto logo depois.

A partir daí, algumas mudanças aconteceram. Rezende passou a ter audiências selecionadas. Muitos apoiadores e simpatizantes do Governo, inclusive na Assembleia Legislativa, foram sendo preteridos. Nos últimos dias, segundo o bem informado jornalista Nilton Salinas, que conhece bastante os meandros palacianos, pelas informações que recebe, divulgou vídeo nas redes sociais garantindo que o poder de Elias Rezende se esvaiu.

O chefe da Casa Civil, que também é o presidente regional do PRP, partido que faz parte da Federação e da aliança que apoia o candidato Adailton Fúria, não se pronunciou. Faz ainda total silêncio, inclusive sobre comentários que são desairosos à sua atividade e em questões pessoais.

Em tudo que se lê, ouve e assiste em vídeos, certamente há exageros. Mas há também uma base de verdade. Por isso, é vital que Elias se pronuncie.

Até lá, ficarão as dúvidas.

JI-PARANÁ FERVE NO DOMINGO: ACIR GURGACZ E BRUNO SCHEID LANÇAM OFICIALMENTE SEUS NOMES PARA O SENADO

A política regional vai sacudir Ji-Paraná, neste domingo. Duas candidaturas ao Senado, de postulantes que têm suas bases principais na segunda maior cidade do Estado, vão oficializar suas candidaturas ao Senado. Ambos pela manhã, embora em locais diferentes.

A partir das oito da manhã, segundo convite feito à sua base, aliados e parceiros, Acir Gurgacz lança sua candidatura, num encontro marcado para Chácara da Eucatur, localizada na Estrada do Nazaré, bairro Alto Alegre. Lançado por seu partido, o PDT, com apoio do MDB, A ir torna-se nome forte na corrida pelas duas vagas ao Senado.

Uma hora depois, também na manhã do domingo, dia 16, será a vez do lançamento oficial da candidatura do empresário ao agronegócio Bruno Bolsonaro Scheid. O evento está marcado para a Prime House, na avenida Marechal Rondon, 134, bairro União. ]

Num vídeo que percorre as redes sociais, a ex-primeira dama Michele Bolsonaro convida para o evento, dizendo que Scheid é “o candidato do Jair Messias Bolsonaro”, seu marido. Michele não confirmou se estará presente ao evento.

Na verdade, Ji-Paraná tem três dos principais nomes na corrida pela representação de Rondônia no Senado Federal. Acresça-se à dupla que lança oficialmente seus nomes no domingo, o da deputada federal Sílvia Cristina.

Ji-Paraná também tem um candidato ao Governo: o atual senador Marcos Rogério.

OUTRA VERGONHA PARA O PAÍS: COMENTARISTA DA GLOBO DÁ TÍTULO DE IDIOTA AOS QUE RECLAM DA ALTA DOS PREÇOS

Até quem achou que já tinha visto tudo e ouvido tudo na busca frenética da destruição da verdade e do jornalismo, praticado pela Rede Globo, se surpreendeu com a última e vergonhosa ação da emissora. Comentarista política, que já foi, há anos atrás, esculhambada pelo presidente Lula, Miriam Leitão desceu ao mais baixo degrau de quem tem a responsabilidade de informar.

Nesta semana, ao ser questionada pelo apresentador do programa de que, cada vez que ele ia ao mercado, se assustava com o aumento de preços, a ex-guerrilheira, travestida de jornalista buscou, na mentira absurda e criativa, a solução para o problema.

Disse que, na verdade, não existe aumento de preços dos produtos nas prateleiras e nos açougues dos supermercados. “O que há é uma SENSAÇÃO de aumento”. Ou seja, aquele sufoco que as pessoas passam para fazer suas compras, adquirindo cada vez menos e pagando cada vez mais, segundo a teoria psicopata de Leitão, é apenas um devaneio psicológico da massa de compradores. Traduzindo: para ela, são idiotas os que reclamam dos preços.

Repetir as mentiras oficiais, cumprindo o ensinamento de Paul Goebbels (“uma mentira repetida mil vezes se torna uma verdade!) é uma tática do atual governo, muito conhecida. Está na mesma faixa do “recorde de empregos”, que exclui os milhões que recebem Bolsa Família. No mesmo tom dos “300 milhões de brasileiros que passam fome!” e por aí vai.

Os verdadeiros jornalistas brasileiros decentes - e o são a ampla maioria – morrem de vergonha em ver que sua profissão está sendo prostituída, vendida, comercializada, em defesa de ideologias e governos. Uma tragédia!

DESTRUIR ASFALTO RECÉM COLOCADO E NÃO DEIXAR COMO ESTAVA, AGORA TEM MULTA PESADA DA PREFEITURA

Deu ruim para a Caerd! Ao menos se depender do prefeito Léo Moraes. Pela primeira vez, desde que lei neste sentido foi aprovada, ele determinou a aplicação de uma pesada multa contra a empresa responsável pela distribuição de água na Capital. O motivo: a Caerd fez uma obra em cima do asfalto recém colocado pela Prefeitura e simplesmente não cumpriu a obrigação de deixar o local exatamente como estava, antes da perfuração.

Ao invés de asfaltar o local em que fez valas e colocou canos, a Caerd jogou terra e barro por cima, num asfalto novo, que havia sido colocado há menos de três meses. Indignado, Léo Moraes gravou um vídeo protestando contra a forma como a rua recém melhorada ficou transformada. “Tá vendo isso aqui?”, questiona no vídeo, mostrando o estado do trecho da rua com terra e barro. “Agora a Caerd vai ser multada”, avisou!

A rua Benedito de Souza Brito, no bairro Industrial, faz parte de um pacote de asfalto que está sendo colocado na cidade. Moraes protestou, dizendo que o que aconteceu naquele local, se repete na cidade toda.

Com a nova lei, que Léo diz ser “de nossa autoria”, quem fez intervenção sobre asfalto novo, tem dez dias para reparar. Se não o fizer, será notificado. Superado o prazo (como o que ocorreu na rua Benedito Brito) a multa é aplicada e ela dobra a cada três dias.

Obviamente que isso vai causar muita discussão e debates jurídicos. Mas, é importante destacar, pela primeira vez em décadas, a questão de obras recém feitas serem reabertas e depois deixadas de qualquer jeito, está sendo enfrentada com dureza.

Veremos o que vai acontecer daqui para a frente!

A CANALHICE NACIONAL TAMBÉM ESTÁ DESTRUINDO O FUTEBOL. AGORA, DRIBLAR PERNA DE PAU É CONSIDERADA OFENSA

Estão tentando destruir o futebol brasileiro, como estão destruindo muitas outras coisas boas deste país. Parece uma espécie de conluio, que envolve dirigentes da CBF, alguns dos quais jamais militaram no futebol nacional, mas são filhos ou parentes de poderosos; dirigentes de clubes; árbitros horrorosos, cada vez piores e, ainda, alguns pernas de pau que querem viver do esporte, mas não tem talento algum. São apenas trogloditas, querendo exercer uma profissão para a qual não têm qualquer chance de se darem bem.

A última e trágica demonstração clara de tudo isso ocorreu numa partida de futebol da Série C, a terceira divisão do futebol brasileiro, mas lamentavelmente, foi sintomático. Numa partida entre o Guarani de Campinas e o Anápolis, de Goiás, o jogador Juninho deu dois balõezinhos seguidos (um drible que mereceria aplausos de pé de todo o Estádio) em dois pernas de pau que ousam usar o apelido de jogador de bola.

Na sequência da jogada, Juninho foi agredido a socos e pontapés pelos trogloditas que driblou e outros pernas de pau do mesmo time. O juiz Wallas Lopes, que certamente faz parte do projeto de destruição do nosso futebol, ao invés de mandar para fora todos os agressores, travestidos de jogadores, expulsou o craque, alegando que ele teria humilhado seus adversários.

É isso que dá amador envolvido num esporte que já foi orgulho nacional. Jogar bem, dar um drible digno de aplausos, vencer os podres em jogadas individuais, agora é “humilhar” o adversário. Estamos chegando no fundo do poço, porque agora o politicamente correto chegou no futebol, sob o comando de gente estúpida, sem preparo e envergonhando o verdadeiro futebol, com aval de árbitros que ajudam o conluio da destruição.

Num país sério, onde o futebol e respeitado, estes cartolas canalhas e seus seguidores, deveriam todos serem expulsos e proibidos de participar de qualquer ação esportiva. Mas estamos no Brasil, onde bandido é tratado como mocinho e polícia como bandido. E onde craques têm que pedir desculpas aos pernas de pau, por seu talento!

Adeus futebol!

MISSÃO “ESTRADEIRO 2026”, COM APOIO DO GRUPO ROVEMA, VÊ DE PERTO A SITUAÇÃO DA BR 319 DESTACA A IMPORTÂNCIA DA RODOVIA

Com participação de entidades do setor produtivo e apoio do Grupo Rovema, “Estradeiro 2026” percorreu a rodovia BR 319 durante cinco dias, da segunda até esta sexta-feira, dia 14. Uma comitiva formada por entidades representativas do setor produtivo realizou, nesta semana, a Missão Nova BR-319 – Estradeiro 2026, com o objetivo de percorrer o trecho entre Porto Velho e Manaus e registrar, de perto, as condições da rodovia e a importância da ligação terrestre entre os dois estados.

A mobilização reuniu representantes da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Faperon, FAEA, FEAC, FAERR, FAEPA, Farsul, Famasul, além de Sebrae, Fecomércio-RO, Fiero, Apron e Aprosoja Rondônia representada por Victor Paiva. A missão contaoainda com o apoio do Grupo Rovema, que disponibilizou uma caminhonete Mitsubishi para o deslocamento da equipe.

Representando o Grupo Rovema e a Apron, participou da missão Valdecir Ghedin, diretor de Agronegócios do Grupo, além de Ricardo Sufi, da Mitsubishi Motors Brasil. Para Ghedin, a experiência permitiu compreender os impactos que a ausência de uma ligação terrestre adequada provoca na economia, na logística e na vida das comunidades.

O presidente do Grupo Rovema e também presidente da Apron, Adélio Barofaldi, destaca que apoiar iniciativas que aproximam o setor produtivo da realidade da infraestrutura regional é uma forma de contribuir para um debate que ultrapassa interesses empresariais.

“A BR-319 é uma questão que diz respeito ao desenvolvimento de toda a região. Apoiar uma missão que se propõe a conhecer a realidade da estrada, ouvir quem vive essa realidade e reunir instituições de diferentes setores é contribuir para que essa discussão tenha cada vez mais informações, responsabilidade e força”, destacou Barofaldi.

PERGUNTINHA

Você acredita que depois de tantos anos criando leis para proteger bandidos e protestando contra a decisão americana de considerar o PCC e o Comando Vermelho como organizações criminosas, o presidente Lula vai cumprir promessa de campanha que, caso tenha um quarto mandato, vai criar um Ministério da Segurança, para retomar territórios onde o crime organizado é quem governa?