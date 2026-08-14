Vereador Pastor Evanildo reforça diálogo com comunidades e lideranças durante visitas a São Francisco do Guaporé e Ji-Paraná

Por Assessoria

Publicada em 14/08/2026 às 09h15

O vereador Pastor Evanildo cumpriu uma agenda de visitas em São Francisco do Guaporé e Ji-Paraná, onde participou de encontros com comunidades, líderes religiosos, empresários, amigos e lideranças políticas. Durante os compromissos, o vereador destacou a importância de estar presente nos municípios, ouvir as pessoas e conhecer de perto as principais demandas da população.

Em São Francisco do Guaporé, Pastor Evanildo esteve na residência do amigo Guaira, onde participou de uma reunião com amigos e lideranças locais. O encontro foi marcado por uma conversa sobre a realidade do município e as necessidades da população. O vereador também esteve ao lado do deputado Laerte Gomes, oportunidade em que compartilhou algumas palavras com os participantes da reunião.

“É muito importante sair do gabinete e estar perto das pessoas, ouvir os moradores, conversar com as lideranças e conhecer de perto a realidade de cada comunidade. Esses encontros fortalecem amizades, ampliam o diálogo e nos ajudam a entender melhor as necessidades de quem vive nos municípios”, afirmou Pastor Evanildo.

Ainda em São Francisco do Guaporé, o vereador participou de um culto na sede principal da Assembleia de Deus. Ao lado do Pastor Marlon, de Ji-Paraná, e do irmão Agno, Pastor Evanildo participou de uma noite de louvor, Palavra e comunhão com os irmãos. Ele também agradeceu ao Pastor Presidente Mateus pela recepção e pela oportunidade de participar do momento de fé.

Em Ji-Paraná, Pastor Evanildo participou de uma reunião com a Pastora Carmem, que reuniu líderes e amigos. O encontro foi marcado por um ambiente de descontração, diálogo e aproximação, com conversas sobre diferentes assuntos e a realidade das comunidades. Para o vereador, ouvir diferentes setores da sociedade é fundamental para construir uma atuação cada vez mais próxima da população.

“Minha caminhada tem sido feita com diálogo, respeito e presença. Quero continuar visitando as comunidades, encontrando os líderes religiosos, conversando com empresários, amigos e moradores. Cada conversa traz um aprendizado e reforça a responsabilidade de trabalhar por Rondônia e pelas pessoas que vivem aqui”, destacou Pastor Evanildo.