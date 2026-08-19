Copa Espigão de Vôlei de Praia prorroga inscrições gratuitas até 21 de agosto
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 19/08/2026 às 11h53
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 A Copa Espigão de Vôlei de Praia terá as inscrições gratuitas prorrogadas até o dia 21 de agosto. O cadastro deve ser realizado pelo site da Prefeitura de Espigão d’Oeste, e a competição será disputada em duplas, com participação destinada ao público amador.

Além da possibilidade de participar da competição, os atletas terão acesso a uma disputa que prevê premiação em dinheiro para as duplas que obtiverem os melhores resultados. O evento é voltado a pessoas que praticam o esporte de forma amadora, sem exigência de atuação profissional.

A proposta da Copa Espigão também contempla a participação de moradores interessados em praticar vôlei de praia, independentemente de experiência anterior na modalidade. A competição reúne esporte, convivência e atividade física em um ambiente de lazer.

Para participar, os interessados devem formar uma dupla e efetuar o cadastro gratuitamente no site da Prefeitura de Espigão d’Oeste até 21 de agosto. A organização reforça que a disputa é destinada ao público amador e busca reunir participantes do município em torno do vôlei de praia.

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