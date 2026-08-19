Paolla Oliveira abre a

Por IG

Publicada em 19/08/2026 às 11h01

Paolla Oliveira, de 44 anos, roubou a cena no último domingo (16), durante a estreia da nova temporada do quadro “Dança dos Famosos”, do programa “Domingão com Huck”. Sem aviso prévio, a atriz fez uma aparição apoteótica no palco da atração, ao lado do ator Silvero Pereira. Além de dar um show na coreografia, a boa forma de Paolla também chamou a atenção dos fãs do programa global.

A performance começou em grande estilo, quando Paolla abriu a pista ao som do hit “NUEVAYoL”, do cantor porto-riquenho Bad Bunny. Em seguida, foi a vez do ator Silvero Pereira, atual campeão do quadro, se unir à atriz para uma coreografia vibrante ao ritmo do samba, marcando a apresentação oficial dos professores que acompanharão o elenco nesta temporada da disputa.

O talento e que reagiu nas redes sociais. “Esse Silvero e Paola... que acontecimento gente!!! Sem fôlego aqui”, escreveu um. “Maravilhosos”, elogiou outro.

A beleza de Paolla Oliveira também virou assunto entre os fãs do programa. “Essa mulher é um evento, um acontecimento”, escreveu uma. “Não é por nada não, mas na minha opinião, a mulher mais bonita do Brasil é essa Paolla”, declarou outra. “A única mulher no mundo que me faz duvidar da minha sexualidade”, confessou uma terceira internauta.

Paolla Oliveira aconselha participantes

A participação de Paolla Oliveira no primeiro episódio da “Dança dos Famosos” não parou por aí. A atriz bateu um papo com Luciano Huck e, ao ser questionada sobre qual conselho daria aos participantes da nova edição do quadro, destacou a importância de manter a leveza ao longo da disputa.

“O negócio é vocês se divertirem, porque o processo vai ser um pouco desgastante. Mas se vocês se divertem e fazem amigos... O caminho é que tem que ser bom, a chegada não depende da gente, não é verdade?”, disse Paolla.

Silvero Pereira reforçou as palavras da colega e completou dizendo que uma prática fundamental para o sucesso na competição é ouvir e confiar plenamente nos seus professores.

Rainha do reality

Definitivamente, Paolla Oliveira tem cacife para aconselhar os novos participantes da atração. Para quem não sabe, a atriz é a única bicampeã do “Dança dos Famosos”, tendo levado o troféu para casa nas edições de 2019 e 2021.