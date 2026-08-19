Na mansão de Vini Jr., Virginia Fonseca brinca sobre calor:

Por r7

Publicada em 19/08/2026 às 10h47

Virginia Fonseca já está de volta a Madri, na Espanha, na mansão do namorado, o jogador de futebol Vini Jr., para passar alguns dias com ele.

Na manhã desta terça-feira (18), a influenciadora compartilhou registros na piscina e falou sobre o forte calor que faz na cidade europeia — a máxima chegou a 38°C.

“Vocês não estão entendendo o bafo que está aqui. Me lembrou muito de Governador Valadares. Vocês não têm noção. Na hora em que eu saí do avião, eu falei assim: ‘o que é isso?’. Está pior que Valadares”, disse Virginia, citando a cidade de Minas Gerais onde cresceu.

Depois, já na academia da residência, Virginia contou que decidiu treinar com o personal de Vini. “Me desejem sorte”, brincou ela.

Polêmica com jatinho

Recentemente, Virginia causou polêmica após fazer um bate-volta de jatinho de São Paulo para Goiânia só para treinar.

A influenciadora recebeu críticas por causa do impacto ambiental que a viagem de cerca de 1h15 causou.